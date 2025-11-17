馬筱梅首曝「大S遺願」 自爆堅持做1事！

娛樂中心／綜合報導



大S前夫汪小菲2024年5月再婚，與現任妻子Mandy（馬筱梅）今年5月在北京舉行盛大婚禮，不少親朋好友都前來祝賀。前妻大S（徐熙媛）病逝後遺留的一對兒女（箖箖、小玥兒），目前交由汪小菲和Mandy撫養，近日Mandy開直播時，稱讚大S將孩子教育得相當出色，並透露自己全力完成大S遺願。





馬筱梅曝大S「託她1事」 自揭「一直在完成」讚：親媽教得好！

汪小菲（左圖右）與現任妻子馬筱梅（左圖左）結婚，撫養大S（右圖）病逝後遺留的一對兒女。（圖／翻攝自微博）

汪小菲妻子馬筱梅（Mandy）曾因提到關於孩子們報名夏令營的費用「有點貴」，慘遭網友出征。馬筱梅近期遭中國狗仔拍到疑似「小腹隆起」的畫面，讓外界猜測是否已有身孕，消息一出立刻引發討論。近日她在直播回應觀眾時，談到孩子話題，她透露自己努力完成大S的囑託，將箖箖和小玥兒當作親生孩子一般，盡心盡力照顧。她還讚美孩子們非常有禮貌、懂得尊重他人，全歸功於大S的教導。

馬筱梅表示自己努力完成大S的囑託，照顧箖箖和小玥兒。（圖／翻攝自微博）

馬筱梅直播中坦言「親媽（大S）教得挺好的」，特別稱讚「我在的時候他都很乖，而且他很會為別人著想」，「有時候我說，你要不要去這個地方？他都會說『你去我就去』、『看你覺得要不要去』。」、「他比大人更懂得尊重人，他很隨和」。她教育觀念相當開明，認為「如果今天不跟你隨和，那絕對是你做了什麼事情，讓他覺得不舒服跟不滿意了」，也表示都平等對待孩子「我坐下來把他當大人一樣跟他講，他們其實都聽得懂。」。

馬筱梅稱讚「親媽（大S）教得挺好的」，孩子們非常有禮貌、懂得尊重他人。（圖／翻攝自微博）

對於網友高度關注親子關係，身為繼母的馬筱梅笑回「你們是不是天天在看很drama的那種狗血劇情啊，然後就套用在你不認識的人身上，天天就說什麼後媽虐待孩子，是不是電視劇看多了？真的太好笑了，你覺得一個正常人會去做這個事情嗎？又不是心理變態。」。

原文出處：馬筱梅曝大S「託她1事」 自揭「一直在完成」讚：親媽教得好！

