馬筱梅「曝1原因」選擇在台坐月子 挺8月孕肚健身、汪小菲臉全打碼

汪小菲與妻子馬筱梅（Mandy）自 2024 年結婚後感情穩定，目前已懷胎約 8 個月的馬筱梅，時常在社群平台分享孕期點滴。日前她在 VLOG 中透露，產後計畫回到台灣坐月子，並詳細說明了考量因素。此外，她在影片中分享生活日常時，意外將老公汪小菲的臉部全數打碼。

產後回台坐月子：心疼婆婆是關鍵

馬筱梅在直播中大方公開產後的休養計畫。她表示，選擇回台灣坐月子的主要原因是不捨婆婆張蘭。她提到婆婆已經 70 多歲，若在北京坐月子，不希望讓老人家為了照顧她而辛苦奔波。同時，考慮到丈夫汪小菲工作繁忙、經常需要出差，她決定擁有「自主權」安排最舒適的環境。她也證實目前已訂好台灣的月子中心與月嫂，預計休養一個月後再回北京。

挺 8 月孕肚健身：驚人身材管理

即便進入懷孕後期，馬筱梅仍維持規律的運動習慣。在分享的日常影片中，她展示了自己使用滑步機健身的畫面，挺著孕肚動作依舊俐落。她身穿居家服，除了明顯的腹部隆起外，四肢保持纖細，狀態維持得相當好。她也分享，在北京寒冷的冬天，除了運動外，每天都會勤抹保養油，目前皮膚狀況穩定。

翻閱婚禮雜誌：汪小菲臉部全打碼

在影片的一段插曲中，馬筱梅展示了近期收到的婚禮採訪雜誌。當她翻閱印有與汪小菲甜蜜婚紗照的頁面時，畫面中汪小菲的臉部被卡通貼圖全數遮擋。雜誌內文感性寫道，兩人的愛不僅是「舉案齊眉」，更是對世界的溫柔以待，這讓馬筱梅看完後直呼：「過了半年多看，還是滿滿的感動。」

孕期生活豐富：與閨密聚餐享美味

除了居家調養，馬筱梅也十分享受社交生活。她在影片中記錄了與閨密們相約品嚐燒肉的過程，滿桌的和牛食材令人垂涎。她感性表示，能和快樂的人一起吃好吃的東西，就是最好的放鬆方式。目前她正以輕鬆愉快的心情迎接新生命的到來，並在影片最後祝網友們週末愉快。



