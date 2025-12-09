馬管處北竿壁山迎元旦晨曦健行 開放報名

迎接二○二六年元旦，觀光署馬祖國家風景區管理處結合北竿鄉公所、北竿鄉代表會、北高守備大隊等單位，共同辦理「2026微光馬祖—迎晨曦暨健行活動」，邀請民眾於二○二六年一月一日前往離島第一高峰—馬祖北竿壁山迎晨曦，大聲喊出自己的新年願望與目標，再健行至塘岐運動場進行升旗典禮，讓新的一年挹注滿滿的元氣與活力！現場除了準備文宣品要送給大家，還有行進鼓人Drumacue表演及大聲公迎晨曦活動，大聲公活動於十二月八日中午十二點起開放報名，名額有限，歡迎大家踴躍參加。

登山健行展豪情，北竿壁山海拔二九一．七公尺是馬祖地區的制高點，觀景平台也是最佳的眺望點，站在此處可將位在大沃山下的后沃村、北竿機場、塘后沙灘、熱鬧的塘岐街道，及附近的島嶼，如螺山、蚌山、無名島、峭頭、大坵、小坵等盡收眼底，飛機從北竿機場起降的壯觀畫面與海天一線構築成如明信片般的美麗畫面，清晨旭日東昇時的絕美景致更是令人讚嘆不止，霧季時山頭在濃霧籠罩下虛幻而縹緲，踏上此地猶如步入人間仙境，是外出踏青迎接二○二六年新年的不二之選，更是攝影愛好者不容錯過的絕佳景點。

北竿在兩岸對峙時期是戰場上前線中的前線，因此壁山上碉堡林立，軍事遺跡遍布，直至今日依然是控制整個馬祖海域的軍事要地，擁有豐厚的歷史底蘊及獨特的觀光價值，相當值得走訪。歡迎大家參加馬祖跨年晚會後可搭乘接駁船到北竿，早上衝一波二○二六年北竿壁山迎晨曦！更多資訊請瀏覽「馬祖國家風景區管理處行政資訊網」。