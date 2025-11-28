馬管處參與高雄冬季國際旅展 推冬遊馬祖慢島步旅

觀光署馬祖國家風景區管理處洪志光處長（右二） 熱烈歡迎參觀高雄國際旅展「馬祖館」的貴賓並合影。

▲觀光署馬祖國家風景區管理處洪志光處長（右二） 熱烈歡迎參觀高雄國際旅展「馬祖館」的貴賓並合影。

觀光署馬祖國家風景區管理處與連江縣交通旅遊局合作，共同參加自今（廿八）日起至十二月一日於高雄展覽館舉行的2025 高雄市旅行公會冬季國際旅展，特別以全新主題「馬祖慢旅」打造展館亦正式亮相，從戰地文化、島嶼風光到老酒故事，吸引許多民眾駐足體驗馬祖冬季獨有的慢旅魅力。

馬祖館以東引「忠誠門」意象打造現場視覺亮點，呼應馬祖近年推動的「老兵樂齡」、「山海櫻花季」、「百大亮點計畫」等年度主題，更攜手連江縣旅行商業同業公會，以及川勝旅行社、兄妹旅行社、林義和工坊與頂好特產等馬祖在地業者共同參展，提供旅遊行程諮詢、在地特產及多項旅展限定優惠。

廣告 廣告

馬管處積極推動「慢步旅遊」，以自然海岸線、戰地坑道步道、聚落慢遊路線為核心，開發多條適合秋冬走讀的步行體驗，包括南竿夫人村海岸步道、北竿壁山步道、東莒大埔步行線與東引燈塔步道等。馬管處表示，冬季是最適合在馬祖感受海風、山景與聚落文化的季節，民眾可藉由徒步深入探索島嶼的人文溫度與自然風貌。

冬季旅展現場除馬祖高粱外，馬祖老酒更是現場詢問度極高的特色亮點。愛酒人士更流傳一句「開罈百里香，洗甕醉千家」來形容其醇美芳香，也突顯老酒在馬祖生活中無可取代的地位。馬祖人的飲食與老酒密不可分，家家料理皆少不了酒香。例如看似家常的「老酒蛋麵線」，僅以煎蛋、肉絲與麵線呈現，但入口瞬間，濃厚的老酒香氣與蛋香在舌尖綻放，不僅暖胃更是暖心；冬季限定的「老酒蒸黃魚」則以馬祖細嫩的黃魚淋上老酒與薑片、鹽簡單蒸煮，便能燉出帶有酒香與鮮味的醇厚口感，是遊客年節期間到馬祖必嚐的代表料理。

馬管處洪志光處長表示，隨著華信航空每週星期五提供高雄—馬祖直飛航班，南部旅客造訪馬祖更加便利，也成為今年積極推動南台灣客源市場的重要契機。因此，本次特別藉由高雄冬季旅展向南部民眾推廣「馬祖慢旅」主題，邀請旅客在秋冬走進馬祖，感受島嶼的冬季美景、文化魅力與徒步特色，規劃一趟專屬自己的慢島旅程。

（飲酒過量有害健康）