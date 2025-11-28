馬管處參與高雄冬季國際旅展 推冬遊馬祖慢島步旅
▲觀光署馬祖國家風景區管理處洪志光處長（右二） 熱烈歡迎參觀高雄國際旅展「馬祖館」的貴賓並合影。
觀光署馬祖國家風景區管理處與連江縣交通旅遊局合作，共同參加自今（廿八）日起至十二月一日於高雄展覽館舉行的2025 高雄市旅行公會冬季國際旅展，特別以全新主題「馬祖慢旅」打造展館亦正式亮相，從戰地文化、島嶼風光到老酒故事，吸引許多民眾駐足體驗馬祖冬季獨有的慢旅魅力。
馬祖館以東引「忠誠門」意象打造現場視覺亮點，呼應馬祖近年推動的「老兵樂齡」、「山海櫻花季」、「百大亮點計畫」等年度主題，更攜手連江縣旅行商業同業公會，以及川勝旅行社、兄妹旅行社、林義和工坊與頂好特產等馬祖在地業者共同參展，提供旅遊行程諮詢、在地特產及多項旅展限定優惠。
馬管處積極推動「慢步旅遊」，以自然海岸線、戰地坑道步道、聚落慢遊路線為核心，開發多條適合秋冬走讀的步行體驗，包括南竿夫人村海岸步道、北竿壁山步道、東莒大埔步行線與東引燈塔步道等。馬管處表示，冬季是最適合在馬祖感受海風、山景與聚落文化的季節，民眾可藉由徒步深入探索島嶼的人文溫度與自然風貌。
冬季旅展現場除馬祖高粱外，馬祖老酒更是現場詢問度極高的特色亮點。愛酒人士更流傳一句「開罈百里香，洗甕醉千家」來形容其醇美芳香，也突顯老酒在馬祖生活中無可取代的地位。馬祖人的飲食與老酒密不可分，家家料理皆少不了酒香。例如看似家常的「老酒蛋麵線」，僅以煎蛋、肉絲與麵線呈現，但入口瞬間，濃厚的老酒香氣與蛋香在舌尖綻放，不僅暖胃更是暖心；冬季限定的「老酒蒸黃魚」則以馬祖細嫩的黃魚淋上老酒與薑片、鹽簡單蒸煮，便能燉出帶有酒香與鮮味的醇厚口感，是遊客年節期間到馬祖必嚐的代表料理。
馬管處洪志光處長表示，隨著華信航空每週星期五提供高雄—馬祖直飛航班，南部旅客造訪馬祖更加便利，也成為今年積極推動南台灣客源市場的重要契機。因此，本次特別藉由高雄冬季旅展向南部民眾推廣「馬祖慢旅」主題，邀請旅客在秋冬走進馬祖，感受島嶼的冬季美景、文化魅力與徒步特色，規劃一趟專屬自己的慢島旅程。
（飲酒過量有害健康）
其他人也在看
中國祭日本旅遊禁令 結果制裁自己人
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗先前因提到「台灣有事」將引發日本存亡危機事態，觸動中國敏感神經，中國政府呼籲國民勿前往日本，中國各大航空公司紛紛取消航班和機票。儘管中國官方試圖打擊日本，被制...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
赴泰搭船「看著行李落海漂走」！旅客求助 客服竟全在笑
出國旅行，行李弄丟可謂相當頭痛。日前有澳洲遊客抱怨，到泰國搭渡輪時，甲板上行李全落海，從拍下的影片可見，大家眼睜睜看著行李隨海漂走。事後去找渡輪公司索賠，開價10萬泰銖（約新台幣9.7萬）對方幾乎都在嘲笑，因為堅信一個行李箱的價值不可能超過2萬泰銖（約新台幣1.9萬），少數旅客力爭到底，才把賠償拉到5萬泰銖（約新台幣4.8萬）。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
12/25、元旦國道疏導措施 1行為恐噴6000元
[NOWnews今日新聞]114年行憲紀念日暨115年元旦均為單一假日，因非民俗性假日，高速公路局研判，行憲紀念日當日多為短途單日旅遊旅次，元旦當日除短途單日旅遊旅次，亦包含前往跨年活動後返回居住地之...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
重溫「賽德克．巴萊」電影場景 台中雪山坑登山步道完工
台中市觀光旅遊局斥資近5千萬元興建雪山坑登山步道，1、2期工程日前完工，全程2.4公里，分成大環跟小環，吸引遊客到訪。台中市長盧秀燕和平專案，今天到雪山坑登山步道視察。盧秀燕表示，希望山林之美被民眾看見，市府在和平區建置吊橋及步道，方便民眾通行及遊客遊玩，目前台中市共68條登山步道，市府在和平區建置自由時報 ・ 1 天前
宜蘭變身秋冬仙境 金色山毛櫸、漸層色落羽松！6條紅葉散步路線太療癒
宜蘭秋冬美景全面爆發，山林間像灑上溫柔濾鏡！金黃山毛櫸、橘紅落羽松輪番上陣，把整座城市妝點成浪漫仙境。今年特別精選 6 條人氣紅葉散步路線，從湖畔倒影到山谷步道，一步一景美得像明信片。無論是想來場靜心森呼吸、親子漫步，或是拍出季節感滿分的旅拍照，都能找到最適合的路線。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 6 小時前
后里泰安鐵道文化園區斥資3000萬改善 展現新風貌
台中后里泰安社區每年冬季落羽松變色與櫻花綻放時節，湧入遊客，為提升舊山線后里泰安鐵道文化園區旅遊環境品質及體驗感，台中市府爭取中央補助投入近3000萬元經費，進行舊泰安車站及泰安派出所周邊環境改善工程，工程日前完工，為園區帶來旅遊觀光新亮點。自由時報 ・ 10 小時前
依賴科技！77%台人用AI規劃旅行
[NOWnews今日新聞]數位旅遊平台Agoda發布「2026旅遊展望」，顯示台灣旅客的兩大新趨勢，包含規劃工具「以AI為先」，以及對較為冷門或小眾目的地的興趣持續升溫。本次「2026旅遊展望」顯示，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
桃園的深秋旅拍 黃金楓林、仙草花海、遊船環湖賞秋色！6條路線享受最美季節
深秋的桃園宛如被金色魔法輕輕覆蓋，無論是染上迷人暖橙調的楓林，還是浪漫飄逸的紫色仙草花海，都讓旅人一走進就忍不住按下快門。今年特別推薦 6 條深秋旅拍路線，從金黃滿載的山林、湖光倒影的遊船體驗，到隱藏版的田園小徑，每一步都是充滿季節感的風景。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
屏東四重溪溫泉季點燈！泡湯看燈海、竹簍煮溫泉蛋、福安宮求平安！一日行程這樣排
2025 屏東四重溪溫泉季浪漫登場，南國冬季因溫泉霧氣與繽紛燈海而格外迷人。今年不僅延續人氣的光影步道、燈飾裝置，更加入療癒系體驗，如竹簍煮溫泉蛋、藥師佛占卜蛋，以及深受親子喜愛的水豚餵食活動。從溫泉公園的燈海散步、飯店泡湯，到福安宮祈福、海線看展，一日即可收集祈願、美食、溫泉與海景，是冬季最完整、最舒心的旅行提案。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
最美鐵馬道！ 去年榮登台中最強景點第3名「擠下逢甲」
后豐鐵馬道以自然景觀和復古隧道、橋梁吸引不少觀光客，騎乘在田野間相當愜意，交通部觀光署統計，台中市2024年觀光遊憩據點人潮，后豐鐵馬道以637萬人次位居第3名，僅次於「一中商圈」的917萬人次和「草...華視 ・ 1 天前
錯抓風波引憂！玩中東危險？達人：觀光區安全、留意「宗教禁忌」
近年中東旅遊熱潮漸起，但阿布達比近日的誤抓事件卻引發恐慌，讓人擔憂前往中東旅遊的安全。旅遊業者強調，只要尊重當地宗教文化、注意服裝規範，並了解入境相關規定，就能安心享受獨特的中東旅遊體驗！專家指出，埃及與土耳其已成為亞洲旅客最安全、最成熟的中東旅遊目的地，而阿布達比、杜拜的治安甚至比歐洲還高。入境後，入境隨俗、跟隨導遊領隊，尊重文化差異，就能創造特別的中東旅遊回憶。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
日式插畫 AI 旅遊日誌｜行程秒變日系繪本！Gemini 隱藏指令公開，零畫功做出手繪風遊記
現在計劃旅行，除了用 Excel 或 Google Maps 整理行程，最近在社交平台 Threads 和 Instagram 上更掀起一股「AI 旅遊行程繪本」熱潮！許多網友分享將原本平平無奇的文字行程表，透過 AI 工具一鍵轉化為充滿溫度的「日系水彩風」手繪插圖，精美程度媲美專業插畫家。原來這個功能完全免費，只需要用對指令，你也能輕鬆做到！Yahoo Tech ・ 2 天前
東京銀杏11月底最美 神宮外苑、東京大學到昭和記念公園！6大銀杏紅葉景點散步
每年11月下旬至12月上旬，東京正式迎來一年中最金黃、最浪漫的時刻。城市街頭換上秋冬限定的金色濾鏡，無論是兩旁佇立百棵銀杏的神宮外苑大道、氣勢磅礴的昭和記念公園，或是充滿學術氣息的東京大學本鄉校區，都被染成一片暖黃色的夢幻景象。同時，新宿御苑、六義園、高尾山也陸續進入紅葉盛期，楓紅與銀杏交織出層層遞進的秋色，是旅人最喜歡的散步季節。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 7 小時前
台灣飯店房價太高？晶華潘思亮「北亞商務市場中較低的」
台北晶華酒店（2707）今（27）日舉行聖誕樹點燈儀式，為長達一個月的「晶華聖誕城」正式揭開序幕。針對外界常批評國旅房價偏高，晶華董事長潘思亮受訪時回應，在商務旅遊市場方面，台北市的飯店房價其實是北亞主要城市中相對較低的。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前
飛東京夢幻航班春節限定開搶 自由行免3萬
[NOWnews今日新聞]2026年春節將迎來難得的九連休，加上政府普發萬元政策帶動旅遊消費需求升溫，國人春節出國意願大幅提升，尤以日本擄獲眾多旅人的心。看準這波強勁赴日市場商機，ezfly易飛旅遊宣...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
〈 中華旅行社 〉武陵櫻花季 浪漫三日遊
記者林怡孜∕台南報導 一年一度的武陵櫻花季即將登場，中華旅行社特別推出武陵櫻花季三日…中華日報 ・ 1 天前
花蓮森林溫泉度假新體驗 飯店首賣優惠雙人一泊三食8888元起
花蓮觀光再添新亮點，天成飯店集團看好花蓮地區的觀光潛力與永續旅遊商機，攜手農業部林業及自然保育署，共同打造全新精品飯店品牌－天成逸旅 蝴蝶谷，新飯店結合山林自然景觀與舒適溫泉體驗，主推全台罕見的森林溫泉度假新體驗。歡慶試營運，品牌推出「蝶谷森湯」住宿限時優惠，雙人一泊三食8888元起，專案提供豐盛的早、晚餐與消夜，即日起至2026年2月13日止開放預訂。中時新聞網 ・ 3 小時前
一年僅開22週 一棵樹就是一間餐廳！澳洲袋鼠島The Fig Tree的島嶼餐桌哲學
位於澳洲袋鼠島The Fig Tree，在百年無花果樹的樹蓬下，提供地中海式大家族料理，將在地食材變成極致美味。（圖片來源：The Fig Tree官方臉書） 撰文＝蘇楓食力 ・ 1 天前
高雄冬季國際旅展登場 400攤位祭優惠搶客
（中央社記者林巧璉高雄28日電）「2025高雄市旅行公會冬季國際旅展」今天起至12月1日在高雄展覽館舉行，匯集海內外機構、公私部門近400格攤位參展，瞄準寒假旅遊旺季商機，祭出熱門行程、消費滿額送等優惠搶客。中央社 ・ 1 小時前
高市早苗「台灣有事」！陸客改韓國旅遊 業者曝「冠軍城市」非首爾
【記者莊偉祺／台北報導】近期日相高市早苗「台灣有事」言論，釀中國旅客轉單，韓國旅遊大爆滿！業者今公布，下半年海外新興旅遊城市由韓國拿下冠軍，但並非首爾，其通行證也是海外熱銷商品第一名！壹蘋新聞網 ・ 14 小時前