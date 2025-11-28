馬管處參與高雄旅展推冬遊馬祖慢步旅遊

觀光署馬祖國家風景區管理處洪志光處長（右二）熱烈歡迎參觀高雄國際旅展「馬祖館」的貴賓並合影。

▲觀光署馬祖國家風景區管理處洪志光處長（右二）熱烈歡迎參觀高雄國際旅展「馬祖館」的貴賓並合影。

觀光署馬祖國家風景區管理處與連江縣交通旅遊局合作，共同參加自昨（廿八）日起至十二月一日於高雄展覽館舉行的二○二五年高雄冬季國際旅展，特別以全新主題「馬祖慢旅」打造展館亦正式亮相，從戰地文化、島嶼風光到老酒故事，吸引許多民眾駐足體驗馬祖冬季獨有的慢旅魅力。

馬祖館以東引「忠誠門」意象打造現場視覺亮點，呼應馬祖近年推動的「老兵樂齡」、「山海櫻花季」、「百大亮點計畫」等年度主題，更攜手連江縣旅行商業同業公會及川勝旅行社、兄妹旅行社、林義和工坊與頂好特產等馬祖在地業者共同參展，提供旅遊行程諮詢、在地特產及多項限定優惠。

馬管處積極推動「慢步旅遊」，以自然海岸線、戰地坑道步道、聚落慢遊路線為核心，開發多條適合秋冬走讀的步行體驗，包括南竿夫人村海岸步道、北竿壁山步道、東莒大埔步行線與東引燈塔步道等。冬季旅展現場除馬祖高粱外，馬祖老酒更是現場詢問度極高的特色亮點。愛酒人士更流傳一句「開罈百里香，洗甕醉千家」來形容其醇美芳香，也突顯老酒在馬祖生活中無可取代的地位。（飲酒過量有害健康）

馬管處洪志光處長表示，隨著華信航空每週星期五提供高雄︱馬祖直飛航班，南部旅客造訪馬祖更加便利，也成為今年積極推動南台灣客源市場的重要契機。因此，本次特別藉由高雄冬季旅展向南部民眾推廣「馬祖慢旅」主題，邀請旅客在秋冬走進馬祖，感受島嶼的冬季美景、文化魅力與徒步特色，規劃一趟專屬自己的慢島旅程。