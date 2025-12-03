馬管處推「島嶼淨行—馬祖徒步慢旅」邀您領略馬祖慢活靜謐之美

到馬祖東莒島徒步慢旅，可遊覽國定古蹟東莒燈塔、大埔石刻等，及探訪福正、大埔聚落閩東式建築聚落保存區、賞神秘小海灣地質景觀及落日夕照美景。

觀光署馬祖國家風景區管理處為推廣馬祖深度旅遊及響應永續觀光，特舉辦「島嶼淨行—馬祖徒步慢旅」集章護照活動，活動期間自114年11月25日起至116年12月31日止。本活動延續「馬祖向海致敬—淨灘責任旅遊暨永續環保徒步旅遊案」之精神，鼓勵遊客以徒步慢旅的方式，深入探索馬祖四鄉五島 ，感受島嶼的自然生態、戰地歷史與人文風景，遊客可至馬管處轄下的南竿、北竿、東引、莒光等四處遊客中心及南竿機場旅遊諮詢服務櫃台免費領取集章手冊。

集章三步驟：一、前往指定景點：依手冊指引，前往各島精選路線的指定拍照點。二、完成拍照任務：於指定景點，拍攝「人物與景點合照」或「集章手冊與景點合照」。照片須清晰可辨，無需打卡，以簡化遊客執行流程。三、出示照片蓋章：完成拍照後，可至4處遊客中心及西莒山海一家，向服務人員出示合格照片，即可蓋上該島嶼的專屬圖章。

為鼓勵遊客深度走訪，活動提供兩階段兌換獎勵：

一、集滿三個指定拍照點可兌換精美小禮品、由慶餘商行延續媽祖昇天祭活動贊助的馬祖祈願牌，及獲五屆臺灣百大伴手禮獎之金龍彩平安糕。

二、集滿五個指定拍照點可兌換本案獨家製作的「限量行李保護套」，適用於廿二至廿五吋行李箱。

馬管處洪志光處長表示，島嶼淨行計畫開發遍及馬祖四鄉五島與大坵島的徒步旅遊路線，遊程兼具徒步慢旅、淨灘責任旅遊等永續慢旅理念，誠摯邀請國內外旅客前來馬祖，用最環保的徒步方式，體驗一場淨化身心的島嶼慢旅。 馬管處為增加旅遊趣味，另於南竿機場旅遊服務諮詢櫃台設置一款套色印章，此印章僅供遊客留念運用。集章護照電子檔亦公告於馬管處官網，歡迎遊客下載參閱。