馬管處辦登壁山迎晨曦活動 徒步慢旅發現嶼光與故事

軍民一家親，迎接2026年元旦馬祖軍民齊聚同登離島第一高峰—馬祖壁山，展現蓬勃新氣象。（圖：馬管處提供）

迎新年展現新氣象！離島馬祖地區於2026年元旦清晨，有來自馬祖在地與各地旅人共約三百人，一同健行登高齊聚離島第一高峰—馬祖壁山，參加一年一度的「北竿元旦迎晨曦暨升旗典禮」，這是由觀光署馬祖風景區國家管理處再次攜手北竿鄉公所、北竿鄉代表會、北高守備大隊等單位共同舉辦，現場有連江縣議會周瑞國議員、陳玉發議員、北竿鄉長吳金平、北竿鄉民代表會主席林家友、王芳瑤代表等、北高守備大隊魏政雄大隊長，及觀光署馬管處洪志光處長等貴賓與遊客攜手迎接嶄新的一年。

本次壁山迎元旦晨曦活動有近三百位民眾齊聚山頂，為抵禦寒風及低溫，馬管處貼心準備象徵「溫暖、守護、活力」的保暖圍巾，不少參加者收到圍巾後笑著表示：「多虧這條圍巾，不然脖子早凍僵了！」。等待晨曦之時，由行進鼓人Drumacue以鼓聲為活動揭開序幕，鼓點節奏從低沉逐漸昂揚，彷彿替地平線下蓄勢待發的陽光打拍子，節奏強烈的鼓聲如同大地的心跳般，不僅讓在場民眾瞬間甦醒，也為冷冽的清晨注入暖流。

接近早上六點四十五分，天空逐漸轉亮，雲層緩慢分開，山頂傳來一陣歡呼，大家紛紛舉起手機記錄，難掩興奮與感動之情，情侶互相擁抱，還有參加者開心地說「看著陽光灑下來的那一刻，突然覺得剛剛的辛苦等待都值得了。」

新的一年開始，在高山上大聲喊夢想，會比平常說一百句都更有力量！，馬管處洪志光處長大聲許下「不論求學、事業，都馬到成功」新希望，北竿鄉吳金平鄉長許下「祝大家馬年行大運，歡迎來北竿旅遊」的希望，許多民眾也以大聲公大聲喊出「希望家人都健康！」、「平安順利！」等，這些在山頂迴盪的，不只是聲音，更是屬於2026年的第一份勇氣與祝福。

馬管處表示，馬祖島嶼以質樸的聚落風貌、連綿的步道系統與獨特的戰地景觀，十分適合以「放慢速度」的方式細細品味。無論是沿著北竿的海岸線散步、漫遊芹壁聚落的石屋巷弄，或走上螺山、蚌山、坂里周邊步道感受海風吹拂，皆能讓旅人以最自在的節奏重新貼近自然與島嶼日常。馬管處亦期盼藉由元旦迎晨曦的儀式感，帶領大家以更輕鬆、更永續的方式開啟新年的第一步，誠摯邀請旅人走進馬祖、走進慢旅，發現屬於自己的嶼光與故事。