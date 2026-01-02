馬管處辦登壁山迎晨曦活動

迎新年展現新氣象！離島馬祖地區於元旦清晨，有來自馬祖在地與各地旅人一同登高齊聚離島第一高峰︱馬祖壁山，參加一年一度的「北竿元旦迎晨曦暨升旗典禮」，活動由觀光署馬祖風景區國家管理處再次攜手北竿鄉公所、北竿鄉代表會、北高守備大隊等單位共同舉辦，現場有連江縣議會周瑞國議員、陳玉發議員、北竿鄉長吳金平、北竿鄉民代表會主席林家友、王芳瑤代表等、北高守備大隊魏政雄大隊長及觀光署馬管處洪志光處長等貴賓與遊客攜手迎新年。

本次活動有約三百位民眾齊聚山頂，為抵禦寒風及低溫，馬管處貼心準備象徵「溫暖、守護、活力」的保暖圍巾，不少參加者收到圍巾後笑著表示：「多虧這條圍巾，不然脖子早凍僵了！」