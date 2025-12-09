馬管處邀名人走訪馬祖 深度體驗戰地文化、自然人文魅力

旅行作家謝哲青親訪馬祖展開南竿、北竿漫步之旅，並於北竿芹壁村留影。（圖：馬管處提供）

▲旅行作家謝哲青親訪馬祖展開南竿、北竿漫步之旅，並於北竿芹壁村留影。（圖：馬管處提供）

觀光署馬祖國家風景區管理處為推廣冬季慢旅與戰地文化深度體驗，特邀旅行作家謝哲青老師及來自英國、以溫暖生活觀察而深受台灣觀眾喜愛的AMY奶奶，於日前親訪馬祖並以怡悅嫻雅的心情，展開為期兩天的北竿、南竿深度之旅。兩位旅者以行腳方式認識島嶼，從聚落、步道、信仰到自然地質，以跨文化視角呈現馬祖「越慢、越能看見」的獨特魅力。

廣告 廣告

此行以北竿為第一站，從福澳港集合後，進行「北竿祈願漫步之旅」體驗，沿著龍角峰海岸線步行，欣賞海崖景致，並於安康步道、芹壁聚落感受石頭屋與海天一色美景交織的典型北竿風貌。午間於芹壁聚落用餐後，旅程延伸至坂里大宅與坂里天后宮，體會聚落歷史脈絡與宗教文化，接著走進北海坑道，以潮汐與光影交錯形成的幽邃景色，讓兩位旅者深受震撼。傍晚則至螺山自然步道，以地質觀察與沿途植相，為北竿行程畫下豐富句點。

隔日行程轉往南竿，以介壽獅子市場的傳統早餐揭開序幕。兩位旅者在鼎邊糊、在地小柒咖啡等風味中，感受馬祖人早晨的生活節奏。餐後展開南竿媽祖朝聖之旅，從南竿遊客中心出發，依序行經鐵板澳口、金板境天后宮、鐵板聚落舊道、津仁步道與津沙聚落，在慢步輕旅過程中深刻體會馬祖島嶼文化的層次與聚落演變。午後續行至津沙境天后宮，沿勝天路至天后宮步道尾端，最終抵達馬祖境天后宮，以充滿信仰能量的「媽祖文化軸線」完整呈現南竿文化內涵。

馬管處長洪志光表示，馬祖是一座適合以慢步方式走讀的島嶼，「馬祖的美不在匆忙，而在於用腳步與時間累積的感受。」透過兩位具跨文化影響力的旅者造訪，期盼讓更多國內外遊客看見馬祖冬季的靜謐魅力、聚落文化的細膩故事與自然環境的療癒力量。馬管處亦將同步透過影像與文字內容，於相關平台推廣馬祖冬季深度旅遊，持續提升離島旅遊的國際能見度與文化價值。