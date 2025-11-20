馬管處邀韓籍啦啦隊員李晧禎走訪 體驗徒步慢旅

（中央社記者潘欣彤連江縣20日電）為推廣馬祖觀光，馬管處日前邀請韓籍人氣啦啦隊成員李晧禎與師妹鄭雪兒到馬祖體驗徒步旅遊，品嘗美食並欣賞戰地風光。盼透過2人影響力，吸引更多海內外年輕旅客走訪馬祖。

馬祖國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，身受台灣與韓國粉絲喜愛的人氣韓籍啦啦隊員李晧禎，與同經紀公司的師妹鄭雪兒，日前以在地美食、戰地風景與徒步慢旅為主題，在馬祖展開為期2天的深度旅遊體驗。

馬管處說，李晧禎等人此行體驗馬祖文化，品嚐經典在地料理如老酒麵線、淡菜、紅糟美食與繼光餅等，並走訪北海坑道、芹壁聚落、螺山自然步道等指標景點，對馬祖濃厚的文化脈絡與島嶼風貌留下深刻印象。

李晧禎透過新聞稿表示，馬祖的海岸線、聚落風情與步道景緻「相當療癒」，特別適合享受慢步旅行的節奏，是可以讓人放慢腳步，重新感受生活的地方。她並透過社群分享旅程點滴，吸引粉絲留言討論。

馬祖國家風景區管理處長洪志光透過新聞稿強調，李晧禎的觀點與社群影響力，相信能讓更多國內外旅客，認識馬祖豐富的文化與自然魅力。他指出，馬祖近年積極推動永續觀光與徒步慢旅，盼此次合作能提升馬祖的國際能見度，帶動更多年輕族群與海外旅客走進馬祖。（編輯：張銘坤）1141120