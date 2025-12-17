馬籍詐騙車手嚇到腿軟！提款機領12萬被逮「錢灑滿地」跌坐在地

近期詐騙集團手法多變，不僅以台灣人為目標，更積極將觸手伸向外籍人士。苗栗警方統計顯示，今年1至5月外籍移工涉及人頭帳戶案件高達44人。詐騙集團一方面誘騙外籍人士提供帳戶，另一方面則招募他們擔任提款車手。警方近日成功逮捕一名馬來西亞籍車手，該名車手三天內竟領出150萬元，被逮時因驚嚇而將剛提領的12萬元灑落一地，顯示詐騙問題已擴及各國籍人士。

馬籍男來台當車手 提款機前被逮。

這名50歲的馬來西亞籍陳姓男子以觀光名義來台，實則受雇為詐騙集團擔任提款車手，每天工資僅3000元。當他在提款機前被巡邏員警發現時，神情緊張且不願多說話。員警詢問信用卡持有人身分時，陳姓男子無法回答，並從口袋掏出剛領取的12萬元現金。在緊張情況下，他不僅將錢灑落一地，還因腿軟而跌坐在地。

詐團轉攻外籍人士 馬國車手提款嚇灑12萬。

除了馬來西亞籍車手外，警方也逮捕了一名21歲的越南籍豆姓男子。這名男子持工作簽證來台，卻開著同鄉的車從台北到苗栗擔任車手。詐騙集團不僅招募外籍人士當車手，還騙取他們的帳戶作為人頭帳戶。根據苗栗警局統計，外籍移工涉及人頭帳戶案件在今年1至5月有44人，6至11月則降至10人。

有越南籍武姓老師曾遭遇詐騙，對方聲稱其個人資料在網購過程中被洩漏，需要透過網路溝通處理。另有科大外籍老師在讀研究所時也被騙，現在擔任生活輔導師，經常提醒學生注意詐騙陷阱。

馬國男每天僅賺3000元淪車手 警方逮捕時「12萬灑一地」腿軟。

苗栗縣警局長王森瑒表示，專案推動後，相關案件已從44件下降至10件，11月更達到零發生目標。苗栗縣長鍾東錦則認為，若能避免朝野對抗，打擊詐騙效果將更顯著。面對日益嚴重的詐騙問題，警方不僅關注保護台灣民眾，也加強防範外籍人士落入詐騙陷阱，展現打擊詐騙的決心。

