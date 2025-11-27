馬籲賴別把台灣拖向絕境 府：北京破壞安全穩定才該反省

馬英九呼籲，別把台灣拖向絕境。(示意圖/Shutterstock)

賴清德總統示警，北京當局正以2027年完成武統台灣的準備為目標，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」；前總統馬英九痛批，賴清德此舉幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，呼籲別把台灣拖向絕境。總統府發言人郭雅慧表示，破壞安全穩定現狀、製造麻煩的單邊行為，才是北京應該反省的。

郭雅慧主持健康台灣推動委員會會後記者會時表示，印太區域各國，包括台灣在內，大家都不約而同地投注資源，希望強化國防，也強化韌性。這背後一個很關鍵的原因，就是中國在區域間帶來安全風險，所以其實應該反問中國、反思這個問題。

郭雅慧呼籲，中國應該善盡大國責任，停止在區域之間的單邊挑釁行為，回到以國際規則為基礎的軌道上，這才是北京現在應該做的事，破壞安全穩定現狀、製造麻煩的單邊行為，才是北京應該反省的。

