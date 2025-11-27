馬籲賴給兩岸和解機會 府回擊：中國才應停止破壞穩定現狀

即時中心／顏一軒報導

總統賴清德昨（26）日宣布未來8年會投入1.25兆元的國防特別預算，打造包含「台灣之盾」（T-Dome）在內的先進防衛作戰體系；他也示警，北京當局也以2027年完成「武統台灣」的準備為目標，這讓前總統馬英九批評，幾乎已經形同宣布臺灣進入「準戰爭狀態」。對此，總統府發言人郭雅慧今（27）日晚間回應，期待中國善盡大國責任，停止各種為區域帶來威脅，破壞安全穩定現狀的各種單邊行為。

馬英九今日透過臉書呼籲賴清德，請他放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把台灣拖向絕境；馬也認為，賴總統昨日宣布的種種舉措，幾乎已經形同宣布臺灣進入「準戰爭狀態」，同時將國人劃分為所謂「中國台灣」與「民主台灣」，要針對未來進行兩岸交流的政黨與民間團體，開始展開相關的嚇阻甚至具體的措施。

總統府今日下午4時召開「健康台灣推動委員會第6次委員會議」，郭雅慧、衛福部常務次長莊人祥與政務次長呂建德晚間列席會後記者會，並接受媒體聯訪。

針對馬英九批評賴清德一事，郭雅慧表示，北京應該思索，包括台灣在內，印太區域國家紛紛投注更多的資源在強化國防，強化嚇阻能力，唯一的原因，就是中國在區域間帶來的安全風險。

她強調，「我們期待中國善盡大國責任，停止各種為區域帶來威脅，破壞安全穩定現狀的各種單邊行為，才是此刻北京當局所應該做的事」。







