馬糞不只造紙 有望成環保材取代塑膠
提到動物排泄物，多數人會想到可以拿來當肥料，但英國研究團隊正在發展一項「廢棄物變奇蹟」的新技術，把馬糞轉化為可分解材料，有望成為塑膠的永續替代品，不只解決動物排泄物的問題，也可能改變未來包裝與材料產業。
在英國艾塞克斯郡，清理馬糞是一門世代相傳的生意。清運專員羅賓森每天穿梭各個馬場，每周收集多達200噸的馬糞送往農場，作為肥料使用。但隨著法規限制與處理管道減少，這些廢棄物正面臨無處可去的困境。
馬糞清運專員 羅賓森：「這是一個非常非常嚴重的問題，養馬一定會產生馬糞，這是一種無可避免的廢棄物，而處理它並不容易，除非你有可靠的人，還有能處理這些廢棄物的管道。」
為了解決環保難題，倫敦大學學院研究團隊發現，馬糞含有極高比例的纖維素，透過特殊的「加壓旋轉紡絲」技術，能轉化為生物纖維與薄膜，成為可降解的包裝材料，甚至是服飾原料。
倫敦大學學院教授 艾迪里辛格：「我們必須照顧我們的地球，我們也必須建立一個觀念，廢棄物可以轉化為奇蹟，這正是我們目前正在做的事。」
倫敦大學學院博士後研究員 艾多杜：「透過這種方式，我們現在可以處理更多材料，也讓更多生物來源材料成為可能，使我們能真正將動物廢棄物，轉化為可供工業、學術界，以及世界使用的產品。」
這項技術不只能大規模量產，還能縮小規模，透過太陽能供電，在偏遠地區獨立運作。面對全球動物排泄物預計在2030年達到50億噸的環境壓力，這項研究不僅解決了環境汙染，更為減塑環保開闢了全新道路。
