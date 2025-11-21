馬紹爾建交27週年 外交部：力推榮邦計畫深化邦誼

太平洋友邦馬紹爾群島與我國建交27週年，外交部今天(21日)表示，外交部次長葛葆萱與馬紹爾群島駐台大使卡蒂爾(Anjanette Kattil)在外交部共同慶賀，卡蒂爾還主動準備蛋糕一起共享。外交部強調，台、馬建交27年來，彼此關係早已情同家人，未來也將持續以總合外交政策推動榮邦計畫，進一步深化兩國邦誼。



台灣與馬紹爾群島建交於1998年，外交部表示，雙方在教育、氣候變遷、醫療、農業及糧食安全等領域，這27年來一直緊密合作，未來雙方也會繼續推動榮邦計畫深化邦誼。外交部發言人蕭光偉說：『(原音)總合外交的政策理念持續積極推動榮邦計畫，增進兩國情誼及人民福祉。』

馬紹爾群島一向力挺我國的國際參與，在世衛大會、聯大總辯論、國際民航組織大會、聯合國氣候變化綱要公約締約方大會等場域都為我執言；兩國高層也持續互訪，賴清德總統去年12月出訪馬紹爾群島，馬國總統海妮(Hilda C. Heine)今年6月來台國是訪問；另像今年夏天的國際青年大使交流計畫就選定訪問馬紹爾。

馬紹爾與美國的外交關係相當密切，除眾所周知的「自由聯合協定」(Compact of Free Association)外，美國國務院9月20日發布的「美國-馬紹爾群島共和國夥伴關係」，還特別提到台灣與美國在馬紹爾的具體合作內容；而台灣與理念相近夥伴透過全球合作暨訓練架構(GCTF)舉辦活動時，遇有適當議題一定會邀請馬紹爾相關人員共襄盛舉。