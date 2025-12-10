馬紹爾新大使曝光！顏值爆表被疑：AI生成？

▲馬紹爾新任大使顏值爆表！徐蔚民官方照曝光「帥到以為是AI」（圖／中華民國(臺灣)駐馬紹爾群島共和國大使館 Taiwan in Marshall Islands臉書）

[NOWnews今日新聞] 中華民國（臺灣）駐馬紹爾群島共和國大使館，近日公布新任大使徐蔚民的照片，宣布外交駐外人事異動，不料照片一出，立即在網路掀起熱議，甚至有大批網友驚呼「帥到以為是AI生成的！」瞬間成為外交圈的話題人物。

行政院日前核定異動，原任大使夏季昌於2022年9月到任、任期屆滿後調回外交部辦事，由外交部國際組織司參事徐蔚民接任駐馬紹爾共和國大使。徐蔚民外交資歷深厚，曾任駐泰國副代表，任內正逢新冠疫情，於2022年代表我方捐贈200台製氧機給泰國公共衛生部，並見證台灣企業與泰國「Yamato智慧工業園區」簽署土地購置MOU，成功讓台灣口罩日產量在泰國達到300萬片，展現公私協力抗疫的外交成果。此外，他也曾派駐拉脫維亞，並擔任外交部NGO國際事務會副參事等要職。

比起亮眼的外交履歷，更引發網友暴動的，是大使館貼出的徐蔚民照片。不少網友驚呼「帥到以為是AI！」、「差一點認不出來，大使超帥的」、「大使這麼帥沒有犯規嗎」，甚至有人直說是「明星臉」。不過隨後有網友貼出徐蔚民近期照片，證實先前的帥照為年輕時拍攝，仍有不少網友大讚「老了還是很帥欸！」。新任大使出場即引發網路熱議，從「顏值外交」到疫情貢獻都成焦點，可望成為接下來外交圈中的亮眼新面孔。



