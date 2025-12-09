馬紹爾穆勒部長率團訪中市府 舉辦「馬紹爾貿易與投資機會說明會」

【民眾網諸葛志一臺中報導】台中市政府與馬紹爾群島共和國共同主辦的「馬紹爾群島貿易與投資機會說明會」，9日上午於台中市政府台中廳舉行。馬紹爾群島自然資源暨商業部穆勒（Tony Muller）部長率領官方與產業代表訪團出席，副市長黃國榮代表市長盧秀燕及在地企業交流，聚焦貿易、觀光、農漁業、建設及投資等領域合作。另響應台中購物節熱潮，同場邀請部長與貴賓抽出「台北—馬紹爾機票」，體驗當地觀光風情。

黃國榮表示，台中與馬紹爾瓜佳蓮市自 2002 年締結姊妹市以來，長年在文化、教育、工藝與觀光等領域保持密切交流，互訪頻繁。此次穆勒部長來訪，不僅深化城市友誼，也讓雙方合作從文化往來延伸至更具策略性的經貿層面，有助台中企業走向太平洋市場。他也提到，市府國際事務委員會執行長令狐榮達曾在馬國任職，使雙方溝通更為順暢。如今《台馬經濟合作協定》已生效，也為台中企業布局海外帶來更多合作動能，雙方溝通也更順利、緊密。

說明會現場互動熱烈，參與業者也針對合作模式、產品需求及市場發展提出問題，像是長榮桂冠酒店、東勢林場遊樂區、華府旅行社等，馬紹爾訪團逐一回應，交流務實且具體。安貝斯、松鶴農產品酒莊等在地酒商，更於現場展示自家產品，讓雙方更能理解彼此產業特性，討論氣氛融洽。

經發局表示，適逢台中購物節熱鬧登場，市府也在現場加碼抽出「台北—馬紹爾機票」乙名，讓幸運市民能實際踏上太平洋藍色國度，親自感受友邦的文化魅力。機票由來自西屯區蔡小姐獲得，她在10月底於楓康超市消費五百餘元幸運中獎。

經發局說明，馬紹爾群島由島礁組成，面臨氣候變遷威脅，正積極發展「數位科技」以監測海平面與提升防災能力，並強化低碳永續發展。此次來訪團對台中能整合龐大消費數據、讓市民「消費即登錄、登錄就抽獎」，並靠公私協力、科技整合及多元行銷達到每年逾700億元經濟產值深感驚訝，直呼「非常值得學習！」，並期待將台中的數位經濟模式作為未來馬國政策參考。