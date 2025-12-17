馬紹爾群島推全國「無條件基本收入」 每人每年可領2.5萬元

《衛報》17日報導，台灣邦交國之一的馬紹爾群島共和國，近日正式宣布推動「無條件基本收入」（Unconditional Basic Income，簡稱UBI）計畫，將以加密貨幣或傳統貨幣等形式，向全國民眾發放每季200美元補助金、合計每年約800美元（約新台幣2.5萬元），不僅成為全球首個由政府推行UBI計畫的國家，也創下全球首例在該計畫中納入區塊鏈技術。

根據馬紹爾官方資訊，該計畫旨在緩解人口外流及生活成本上升等問題，發放對象涵蓋全體、全國性的公民與居民，不以所得或就業狀況作為條件。而每位民眾均可選擇透過支票、直接存入銀行帳戶等傳統方式領取款項，或是透過馬國政府支持的數位錢包，以加密貨幣形式在區塊鏈上接收。

該國首批UBI補助金已在11月下旬發放，根據馬紹爾群島政府統計，全國約4.2萬人口中，約6成民眾選擇將款項存入銀行帳戶，其餘則多以紙本支票領取，僅12人選擇使用數位錢包領取。

報導中引述的部分專家意見表示，肯定馬紹爾群島UBI計畫結合加密貨幣支付系統的創新性，並認為在地理分散、傳統銀行基礎設施有限的島國中，數位錢包可使款項轉移更便利；但也指出，由於該國網路連線經常中斷，計畫實際成效仍具不確定性。

國際貨幣基金組織（IMF）也提出警告，以區塊鏈方式發放款項，仍存在財務、財政、法律、聲譽及金融誠信等風險，尤其在該國治理與監督仍不夠健全的情況下，風險更高。

無條件基本收入又稱「全民基本所得」，主張人人皆應享有基本收入。近年美國、芬蘭、加拿大、南韓等國均曾試行該制度。台灣也曾有民眾在政府公共政策參與平台上提案，但最終並未通過；NGO組織UBI Taiwan則自2023年9月起，向選定的單親家庭提供每月1萬元台幣現金，為全台首個UBI實驗計畫。