馬紹爾駐聯合國代表：持續發聲 挺台參與聯合國體系

立法院長韓國瑜今天(6日)接見「2025年駐聯合國常代訪問團」，韓國瑜表示，台灣在國際上相當孤單，迫切需要好朋友在世界各地為台灣發聲。團長馬紹爾群島常任代表席克(John M. Silk)則說，聯大第2758號決議遭到惡意扭曲，若無法改正，台灣將持續被排除在聯合國體系之外，他們會繼續為台灣發聲、爭取權益。

「駐聯合國常任代表訪台團」一行6人應我國政府邀請，於3日至8日訪問台灣。訪團在6日下午拜會立法院長韓國瑜，民進黨立委王正旭、國民黨立委陳永康、民眾黨立委麥玉珍陪同接見。

韓國瑜致詞時感謝訪團時常在聯合國為台灣發聲，讓中華民國在外交上有一定的生存空間。韓國瑜說，台灣在地圖上看起來非常小，但台灣人民充滿無限熱情，這股熱情及努力打拚的精神和台灣在國際上的處境呈現強烈反比，他期盼好朋友們為台灣發聲。韓國瑜：『(原音)我們在國際上是相當的孤單，所以我們迫切需要各位好朋友在世界各地場合幫我們大聲講出話來，讓我們能夠有一定的能見度。台灣人民的熱情、台灣民主多元化，從這3個黨派出來的委員代表，各位大使應該可以理解得到。』

韓國瑜也期盼友邦常駐聯合國代表能多到台灣交流，相信會愈來愈喜歡台灣。他並提到台灣除了台積電等半導體產業外，也有全亞洲最好的醫療，希望彼此能多來多往。

團長馬紹爾群島常任代表席克隨後致詞表示，聯大第2758號決議未提及台灣，卻遭到惡意扭曲，導致台灣持續被排斥在聯合國體系之外，他們將持續為台灣發聲。席克：『(原音)因此，必須停止繼續將台灣排除在聯合國及其專門機構之外。我們需要認真思考，如何在脅迫環境下更好地為台灣發聲及爭取權益。或許聯合國需要更好且更正視這種沉默，他們必須發聲並採取行動，否則將面臨被邊緣化的風險。』

席克表示，大家都希望看到和平，並期盼正在進行的戰爭能盡快停止。他並指出，過去在太平洋島國會議中已宣布太平洋是和平之洋，希望未來印太地區及國際都能享有和平。(編輯：宋皖媛)