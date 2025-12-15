「馬維拉」AI圖引熱議 馬英九再發新照：救援手套留在這

總統賴清德日前就年金改革表態時，引用前總統馬英九2013年的談話，指年金制度猶如「即將掉落斷崖的火車」，馬今（15）日也以幽默方式回應，在臉書貼出一張AI生成的棒球場圖片，自嘲「我還要救援幾次」。而在稍早，馬英九也在貼文留言區上傳新照片，並且寫道「看到民眾留言，我才發現我的救援手套留在馬英九基金會」。

賴清德12日在臉書發文，強調年金改革「絕對不能、也不該走回頭路」，並呼籲在野黨團透過合法程序再次審議相關法案，為台灣下一代打造可延續、公平且正義的年金制度，他指出，政府將盡最大努力，研議一切可能作為，凝聚社會共識。此外，賴清德的貼文中再度提及，馬英九2013年曾形容年金制度瀕臨崩潰，並表明不會將問題留給下一任總統。

對於卸任後，仍頻頻被拿出來「救援」的處境，馬英九今天也在臉書以戲謔方式回應，貼出一張A他站在投手丘，身穿印有「MA 19」字樣球衣，搭配「我不要再當救援投手了」的對話；而板凳席上的教練被設定為賴清德，並搭配對話「叫你上就上，還敢給我含扣」的AI生成圖。

馬英九的貼文引發網友熱議，他們留言表示「親自出馬」、「小編有哏」、「這篇真是太幽默啦」、「那時候我至少吃的起雞排」、「真的很愛玩哏」。而馬英九稍早也在留言區上傳新照片，並且寫道「看到民眾留言，我才發現我的救援手套留在馬英九基金會」。

