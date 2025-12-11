馬習二會後兩岸內政化 劉寶傑批馬英九賣台

知名政論主持人劉寶傑。(劉寶傑粉絲團)

在《風傳媒》節目「下班瀚你聊」第 333 集中，資深媒體人劉寶傑明確點名前總統馬英九，指出其近期兩岸論述已構成他所定義的「賣台」。





劉寶傑表示，馬英九過去主張「互不承認主權、互不否認治權」及依循中華民國憲法處理兩岸關係，但「馬習二會」後立場出現重大轉變，開始公開宣稱「兩岸是國內事務」「外人不要插手」。他直言，這兩句話就是「賣台」的核心鐵證。





劉寶傑進一步解釋，一旦台灣將兩岸定位為「內政問題」，將引發嚴重的國際後果。根據國際法原則，外國不得干涉他國內政。



因此，若中國以「國內問題」名義對台灣採取軍事行動，美國、日本等盟友將喪失介入的法理基礎。他指出，台灣自身力量不足以抵禦中國威脅，必須依靠國際奧援；而「內政化」將使台灣失去最關鍵的外部支撐。

他並強調，國際力量介入台海的前提，是台海被視為「國際問題」或攸關區域安全的議題，而非中國內政範疇。若台灣失去這層國際認知，將在衝突中陷入孤立，被迫面對無援局勢，最終可能「被中國一口吃掉」。





劉寶傑之所以用詞強烈，是因為他認為馬英九「完全知道後果」。他指出，馬英九身為哈佛法學博士、曾任法務部長，是全台灣最熟悉國際法與兩岸紅線的人，不可能不理解「內政化」的危險性。



他形容馬英九的行為是「知情故犯」，並語帶激動地說：「你這麼懂，你還講這種話，除了『賣台』兩個字，我沒有其他想法。」





劉寶傑強調，他所指的「賣台」，不是交易土地，而是在法律戰與論述戰中主動把台灣鎖進中國框架內，切斷盟友可能援助的法理窗口，讓台灣陷入必死境地。