馬習會十周年 國台辦強調「九二共識」：攜手開創統一

今天是馬習會十周年，前總統馬英九在臉書發文，呼籲民進黨改變「抗中保台」政策，回到兩岸共同政治基礎，國民黨主席鄭麗文今天出席相關紀念研討會。對此，雖陸方今天未大規模舉辦相關活動，但大陸國台辦發言人陳斌華晚間表示，會晤（馬習會）鞏固了「九二共識」作為兩岸關係和平發展政治基礎的關鍵地位和作用，表明「兩岸中國人」完全有能力、有智慧解決好國家、民族內部的問題，喊話台灣同胞攜手開創民族復興、祖國統一的美好未來。

大陸國台辦晚間就馬習會十周年，發布發言人陳斌華答記者問。

陳斌華說，2015年11月7日舉行的兩岸領導人歷史性會晤，是以中共總書記習近平為核心的中共中央引領推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業的重大措施，開創了兩岸領導人直接對話溝通的先河，將兩岸政治互動提升到新高度，成為兩岸關係發展進程中的重要里程碑。

陳斌華說，會晤鞏固了「九二共識」作為兩岸關係和平發展政治基礎的關鍵地位和作用，「表明兩岸中國人完全有能力、有智慧解決好國家、民族內部的問題，把中華民族的命運牢牢掌握在中國人自己手中」。

陳斌華表示，兩岸領導人歷史性會晤及其後兩岸關係發展歷程充分證明，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，認同「兩岸都是中國人」、一家人，兩岸同胞完全可以坐下來談，增進瞭解，累積互信，化解矛盾，尋求共識，兩岸關係就能和平發展，台海就能和平穩定，就能增進兩岸同胞利益福祉。

他說，反之，否認「九二共識」，背離「一個中國原則」，圖謀「台獨」分裂，煽動「抗中保台」，製造兩岸敵意對抗，兩岸協商對話就無從談起，台海就會陷入兵凶戰危，台灣同胞利益就會受損。

他強調，統一是歷史大勢，是正道。「台獨」是歷史逆流，是絕路。唯有早日解決兩岸政治對立，朝著祖國完全統一的方向邁進，才能確保台海持久和平。

陳斌華說，大陸願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，加強與包括中國國民黨在內的台灣各黨派、團體和代表性人士對話溝通、交流交往，共同推動兩岸關係發展，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

陳斌華最後說，希望廣大台灣同胞和我們和衷共濟、團結向前，攜手推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園和兩岸同胞根本利益，攜手開創民族復興、祖國統一的美好未來。

