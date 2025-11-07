馬習會十周年！馬英九喊話賴清德「讓兩岸遠離戰爭」 期許鄭麗文恢復國共對話

今（7）日是「馬習會」10周年，前總統馬英九原計畫下午出席「馬習會十周年研討會」，但因感冒在家休養，無法出席，因此上午透過臉書公布原定致詞稿內容。文中，馬英九呼籲總統賴清德應立即懸崖勒馬，回到兩岸共同的政治基礎，回到10年前馬習會的基礎，讓兩岸遠離戰爭。

馬英九基金會與海峽兩岸經貿文化交流協會今日下午共同舉辦「馬習會十周年研討會」，除國民黨主席鄭麗文出席外，原本馬英九也將到場，但馬英九「因身體微恙（感冒，醫囑在家休養，也避免傳染給與會貴賓）」，故下午不克出席，所以原定發表的致詞稿，改以臉書發文。

馬英九透過臉書表示，十年前的今天，他和中國國家主席習近平突破重重障礙，在新加坡見面，在全球超過百家國際媒體、6百位記者見證下，握手長達81秒。這是當時兩岸分治66年來，首次兩岸領導人會晤，雙方坐下來對談兩岸和平的未來，會談後共進晚餐，為兩岸搭起了一座和平大橋。

馬英九直言，這場會晤備受國際各界肯定，各國政府都表示肯定與支持，美國總統川普與北韓領導人金正恩2018年6月會晤，也參考了「馬習會」模式，這些都顯示，兩岸領導人會面，有互信、能和平，解決彼此爭端，緩和區域緊張，影響力是全球性的。不只兩岸好，對整個區域情勢，世界局勢也好。

馬英九提到，總統賴清德（見圖）發表「新兩國論」與「境外敵對勢力」說，違反中華民國憲法的兩岸定位，更將兩岸關係進一步推入谷底。（資料照，顏麟宇攝）

馬英九感謝習近平：共同促成歷史性兩岸會晤

「我要藉此機會感謝中共中央總書記習近平先生，當年以極大的魄力與決心，和我一起促成了歷史性的兩岸領導人會晤。」馬英九提到，這場會晤為兩岸留下珍貴的遺產，特別是在十年後的今天回顧，這是「兩岸交流制度化」的最高實踐，兩岸的和平與穩定，讓兩岸人民都受惠。

馬英九說，兩岸交流制度化，在「九二共識，反對台獨」的共同政治基礎上，從海基、海協兩會的互動，到兩岸事務機關陸委會、國台辦見面，再到最高領導人會面，積極推動各項合作與交流。兩岸並簽訂了23個協議，涵蓋人民生活各個面向，「我很自豪地說，在我8年總統任內，曾為兩岸帶來和平穩定。」

馬英九提到，馬習會為兩岸留下珍貴的遺產，特別是在十年後的今天回顧，這是「兩岸交流制度化」的最高實踐，兩岸的和平與穩定，讓兩岸人民都受惠。右為中國國家主席習近平。（資料照，美聯社）

批民進黨抗中保台政策 馬英九：兩岸交流幾乎中斷

馬英九坦言，遺憾的是，從前總統蔡英文開始，民進黨政府提出不符合台灣民眾利益的「抗中保台」政策，兩岸關係邁入低迷狀態，交流幾乎中斷。到現任總統賴清德更變本加厲，發表「新兩國論」與「境外敵對勢力」說，違反中華民國憲法的兩岸定位，更將兩岸關係進一步推入谷底。

馬英九表示，賴清德的台獨路線，遭美國學者批評為「魯莽領導人」〈Reckless Leader〉，為兩岸關係乃至整個區域情勢帶來高度不穩定，連帶讓世界局勢動盪。而他看到賴清德被批評後非常感慨，為何「馬習會」10年後，台海情勢從不可能發生戰爭，到今天變成英國經濟學人雜誌所稱的「全球最危險的地方」？

期許鄭麗文替台灣民眾穩定兩岸情勢

馬英九強調，他要再次呼籲賴清德，應立即懸崖勒馬，回到兩岸共同的政治基礎，回到10年前馬習會的基礎，讓兩岸遠離戰爭。同時他也期許鄭麗文帶領的新的國民黨團隊，能夠勇敢站在台灣民眾的利益，繼續無畏推動兩岸交流，恢復國共兩黨對話，為台灣民眾穩定兩岸情勢。

馬英九還說，未來如果國民黨能再次執政，能夠回到10年前「馬習會」的互信與基礎，再次為兩岸民眾謀福祉，為中華民族謀振興。

國民黨主席鄭麗文（中）出席 馬習會十周年研討會 。（劉偉宏攝）

