馬習會十週年 鄭麗文肯定九二共識歷史貢獻

國民黨主席鄭麗文。周志豪攝



今天是馬習會十週年紀念日，國民黨主席鄭麗文下午出席紀念活動時再肯定，正因有九二共識，兩岸才開始對話交流，也才有之後黨前主席連戰兩岸破冰和平之旅，並在前總統馬英九2008年重返執政後，迎來兩岸真正春暖花開。

鄭麗文表示，馬英九執政8年證明九二共識可以帶來兩岸與舉世的緩和、交流、和解，也可為中華民國打開國際空間、提升世界參與、加深台灣經貿活絡，台灣人算錢算到手會痛，這樣不好嗎？

鄭麗文也提到，九二共識背景是台灣解除戒嚴、創造民主轉型的政治奇蹟時代，而九二共識創造的外交休兵，則讓中華民國打開多少國際空間，開啟兩岸交流高層互訪，但這些發展在民進黨執政後就都不見了。

鄭麗文還指出，感謝新加坡長期以來為區域和平兩岸關係做出傑出貢獻，也感謝馬英九與中共總書記習近平的擔當，造就世界格局與兩岸和平，希望秉持這樣的信念繼續走下去。

鄭麗文也重申，國民黨不會成為麻煩製造者、不讓國家淪大國博弈地緣政治犧牲品、將成和平締造者；國民黨從連戰到馬英九，都努力成和平締造者，扭轉今天台海兵凶戰危局勢，而台海沒事，日本、區域與全世界都會沒事。

鄭麗文表示，最近美國學者稱總統賴清德是魯莽的政治領袖，就是因賴錯誤兩岸政策與國際戰略讓國家陷於不利，也會讓台灣淪大國博弈與地緣政治犧牲品。

鄭麗文也揶揄，自己替賴清德不值，當賴毫無保留配合來自於國際社會期待，結果這些國家卻在國家利益與戰略需求轉變時，馬上換一張臉。

