馬習會十週年 馬英九期許鄭麗文：無畏推動兩岸交流、恢復國共對話

馬習會十週年，馬英九撰文期許鄭麗文帶領的新國民黨團隊，能繼續無畏推動兩岸交流、恢復國共兩黨對話。（圖：馬英九臉書）

今天（7日）是前總統馬英九與中共總書記習近平首度舉行「馬習會」十週年，因為罹患感冒無法出席「馬習會十周年研討會」的馬英九，上午透過臉書公布原本要發表的講稿內容，對自己8年總統任期為兩岸帶來的和平穩定，感到自豪；也痛批從蔡英文執政開始，綠營奉行的「抗中保台」，讓兩岸關係陷入谷底，也把台灣變成「全球最危險的地方」。馬英九期許國民黨主席鄭麗文帶領的新團隊，能繼續無畏推動兩岸交流、恢復國共兩黨對話，在國民黨重新執政後，以「馬習會」的互信基礎，為兩岸民眾謀福祉，為中華民族謀振興。

馬英九說，10年前的今天，他和習近平突破重重障礙在新加坡見面，在全球上百家媒體、600名記者見證下，握手長達81秒。這是兩岸分治66年以來，雙方領導人首度會晤，為兩岸搭起了一座和平大橋。

2018年6月，美國總統川普與北韓領導人金正恩會晤，馬英九強調，這也參考了「馬習會」模式，地點選擇在新加坡。在在都顯示兩岸領導人會面，有互信、能和平，解決彼此爭端，緩和區域緊張，影響力是全球性的。不只對兩岸好，對整個區域情勢及全球局勢都好。

馬英九感謝中共中央總書記習近平，當年以極大的魄力與決心，和他一起促成了歷史性的兩岸領導人會晤，為兩岸留下珍貴的遺產。特別是在10年後的今天來回顧，這是「兩岸交流制度化」的最高實踐，兩岸的和平與穩定，讓兩岸人民都受惠。

馬英九還表示，兩岸交流制度化，在「九二共識、反對台獨」的共同政治基礎上，從海基、海協兩會互動；到兩岸事務機關陸委會、國台辦見面；再到最高領導人會面，積極推動各項合作與交流，並簽訂23項協議，涵蓋人民生活各個面向，馬英九表示，8年總統任內，曾經為兩岸帶來和平穩定；但遺憾的是，從蔡英文執政開始，民進黨政府提出不符合臺灣民眾利益的「抗中保台」政策，兩岸關係邁入低迷，交流幾乎中斷。到了現任總統賴清德更是變本加厲，發表「新兩國論」與「境外敵對勢力」說，違反中華民國憲法的兩岸定位，更將兩岸關係進一步推入谷底。

馬英九表示，賴總統的台獨路線，被美國學者批評為「魯莽領導人」〈Reckless Leader〉，為兩岸關係乃至整個區域情勢帶來高度不穩定，連帶也讓全球勢動盪。看到賴總統被批評，馬英九說他非常感慨，為何「馬習會」10年後，台海情勢從不可能發生戰爭、到今天變成英國「經濟學人雜誌」形容的「全球最危險的地方」？

馬英九呼籲賴總統立即懸崖勒馬，回到兩岸共同的政治基礎、回到10年前馬習會的基礎，讓兩岸遠離戰爭，腳踏實地、努力耕耘，從改善兩岸現有關係著手，進而維護區域穩定。他說，台灣主流民意已經不再接受「抗中保台」，民意希望兩岸和解、兩岸和平，希望政府專心處理基本民生與經貿問題。

馬英九也期許鄭麗文能帶領新的中國國民黨團隊，勇敢站在台灣民眾的利益，繼續無畏推動兩岸交流，恢復國共兩黨對話，為台灣民眾穩定兩岸情勢。未來如果國民黨能再次執政，能回到十年前「馬習會」的互信與基礎，再次為兩岸民眾謀福祉、為中華民族謀振興。（張柏仲報導）