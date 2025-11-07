馬習會十週年 馬英九籲賴清德回到兩岸共同政治基礎，讓兩岸遠離戰爭
記者周志豪／台北報導
今天是馬習會十週年紀念日，當年事件主角的前總統馬英九在臉書呼籲總統賴清德應即懸崖勒馬，回到10年前馬習會與兩岸共同政治基礎，讓兩岸遠離戰爭。腳踏實地，努力耕耘，從改善兩岸現有關係著手，進而維護區域穩定。
馬英九認為，台灣主流民意已不再接受「抗中保台」，民意希望兩岸和解、兩岸和平，希望政府專心處理基本民生與經貿問題。
馬英九也感謝中共總書記習近平，感謝中共中央總書記習近平先生，當年以極大魄力與決心，和他一起促成歷史性兩岸領導人會晤，這場會晤為兩岸留下珍貴的遺產，是「兩岸交流制度化」最高實踐。
馬英九表示，兩岸在「九二共識，反對台獨」共同政治基礎上交流制度化，從海基、海協兩會互動、兩岸事務機關陸委會與國台辦見面，再到最高領導人會面，積極推動各項合作與交流，還簽23個涵蓋人民生活各個面向協議。
馬英九自豪地說，自己總統任內，「在我八年總統任內，曾為兩岸帶來和平穩定」，而兩岸和平與穩定，讓兩岸人民都受惠。
馬英九也期許，國民黨新主席鄭麗文能帶領國民黨，繼續勇敢站在台灣民眾利益，無畏推動兩岸交流，恢復國共對話，穩定兩岸情勢；待國民黨再次執政，也能回到「馬習會」互信基礎，再為兩岸民眾謀福祉，振興中華民族。
馬英九表示，十年前的今天，自己與習近平突破重重障礙，在新加坡見面，公開握手長達81秒，是當時兩岸分治66年來，首次兩岸領導人會晤，雙方坐下來對談兩岸和平的未來，會談後共進晚餐，為兩岸搭起了一座和平大橋。
馬英九說，當時這場會晤備受國際各界肯定，各國政府都表示肯定與支持，2018年6月美國總統川普與北韓領導人金正恩會晤，也參考「馬習會」模式，地點選擇在新加坡。
馬英九認為，這些都顯示，兩岸領導人會面，有互信、能和平，解決彼此爭端，緩和區域緊張，影響力是全球性的；不只兩岸好，對整個區域情勢，世界局勢也好。
馬英九批評，從前總統蔡英文執政開始，提出不符台灣民眾利益的「抗中保台」政策，讓兩岸交流幾乎中斷；賴清德更變本加厲發表「新兩國論」與「境外敵對勢力」說，違反中華民國憲法兩岸定位，將兩岸關係進一步推入谷底。
馬英九表示，賴清德因台獨路線遭美國學者批評為「魯莽領導人」，為兩岸關係乃至整個區域情勢帶來高度不穩定，連帶讓世界局勢動盪。
馬英九質疑，為何「馬習會」十年後，台海情勢從不可能發生戰爭，到今天變成英國經濟學人雜誌所稱的「全球最危險的地方」？
