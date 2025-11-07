「馬習會」10周年 馬英九發文「感謝習近平」

前總統馬英九。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 「馬習會」即將屆滿10週年，馬英九基金會與海峽兩岸經貿文化交流協會今（7日）下午將舉行「馬習會10週年研討會」。馬英九基金會上午則宣布，原定出席的前總統馬英九因身體微恙取消出席。馬英九改為透過臉書發文稱，他要藉此機會感謝習近平，當年以極大的魄力與決心，和他一起促成了歷史性的兩岸領導人會晤。

馬英九表示，10年前的今天，他和中共總書記習近平突破重重障礙，在新加坡見面，在全球超過百家國際媒體、600位記者見證下，握手長達81秒。這是當時兩岸分治66年來，首次兩岸領導人會晤，雙方坐下來對談兩岸和平的未來，會談後共進晚餐，為兩岸搭起了一座和平大橋。

馬英九表示，這場會晤備受國際各界肯定，各國政府都表示肯定與支持，也兩岸領導人會面，有互信、能和平，解決彼此爭端，緩和區域緊張，影響力是全球性的。不只兩岸好，對整個區域情勢，世界局勢也好。

馬英九更稱，這場會晤為兩岸留下珍貴的遺產，特別是在10年後的今天回顧，這是「兩岸交流制度化」的最高實踐，兩岸的和平與穩定，讓兩岸人民都受惠。

馬英九接著提到，兩岸交流制度化，在「九二共識，反對台獨」的共同政治基礎上，從海基、海協兩會的互動，到兩岸事務機關陸委會、國台辦見面，再到最高領導人會面，積極推動各項合作與交流。兩岸並簽訂了23個協議，涵蓋人民生活各個面向，他很自豪地說，在他8年總統任內，曾為兩岸帶來和平穩定。

馬英九話鋒一轉批評，遺憾的是，從前總統蔡英文開始，民進黨政府提出不符合台灣民眾利益的「抗中保台」政策，兩岸關係邁入低迷狀態，交流幾乎中斷。到現任總統賴清德更變本加厲，發表「新兩國論」與「境外敵對勢力」說，違反中華民國憲法的兩岸定位，更將兩岸關係進一步推入谷底。

馬英九指責，賴清德的「台獨」路線，遭美國學者批評為「魯莽領導人」〈Reckless Leader〉，為兩岸關係乃至整個區域情勢帶來高度不穩定，連帶讓世界局勢動盪。看到賴清德被批評，他非常感慨，為何「馬習會」10年後，台海情勢從不可能發生戰爭，到今天變成英國經濟學人雜誌所稱的「全球最危險的地方」？

馬英九喊話，他要再次呼籲賴清德，應立即懸崖勒馬，回到兩岸共同的政治基礎，回到10年前「馬習會」的基礎，讓兩岸遠離戰爭。腳踏實地，努力耕耘，從改善兩岸現有關係著手，進而維護區域穩定。台灣主流民意已不再接受「抗中保台」，民意希望兩岸和解、兩岸和平，希望政府專心處理基本民生與經貿問題。

