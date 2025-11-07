「馬習會」10周年 馬英九：期許鄭麗文恢復國共對話

〔記者施曉光／台北報導〕今天是「馬習會」10周年，前總統馬英九原本今日下午要出席「馬習會十周年研討會」，但感冒在家休養，不克出席，因此上午透過臉書公布原本出席時要發表的致詞稿內容，馬英九在文中指出，期許新任國民黨主席鄭麗文帶領國民黨團隊，勇敢站在台灣民眾的利益，繼續無畏推動兩岸交流，恢復國、共兩黨對話，為台灣民眾穩定兩岸情勢，未來如果國民黨再次執政，希望回到10年前「馬習會」的互信與基礎，再次為兩岸民眾謀福祉，為中華民族謀振興。

馬英九表示，兩岸交流制度化，在「九二共識，反對台獨」的共同政治基礎上，從海基、海協兩會的互動，到兩岸事務機關陸委會、國台辦見面，再到最高領導人會面，積極推動各項合作與交流，兩岸簽訂了23個協議，涵蓋人民生活各個面向，他很自豪地說，在他8年總統任內曾為兩岸帶來和平穩定，但遺憾的是，從前總統蔡英文前開始，民進黨政府提出不符合台灣民眾利益的「抗中保台」政策，兩岸關係邁入低迷狀態，交流幾乎中斷，現任總統賴清德更是變本加厲，發表「新兩國論」與「境外敵對勢力」說，違反中華民國憲法的兩岸定位，更將兩岸關係進一步推入谷底。

馬英九說，賴清德的台獨路線遭美國學者批評為「魯莽領導人」〈Reckless Leader〉，為兩岸關係乃至整個區域情勢帶來高度不穩定，連帶讓世界局勢動盪，看到賴清德被批評，他非常感慨，為何「馬習會」10年後，台海情勢從不可能發生戰爭，到今天變成英國經濟學人雜誌所稱的「全球最危險的地方」？

他再次呼籲賴清德懸崖勒馬，回到兩岸共同的政治基礎，回到10年前「馬習會」的基礎，讓兩岸遠離戰爭，並強調台灣主流民意已經不再接受「抗中保台」，民意希望兩岸和解、兩岸和平，希望政府專心處理基本民生與經貿問題。

馬英九表示，10年前的今天他與中共中央總書記習近平在新加坡見面，在全球超過百家國際媒體、600位記者見證下，握手長達81秒，這是當時兩岸分治66年來，首次兩岸領導人會晤，對談兩岸和平未來，會談後共進晚餐，為兩岸搭起了一座和平大橋，這場會晤備受國際各界肯定，各國政府都表示肯定與支持。

馬英九說，2018年6月美國總統川普與北韓領導人金正恩會晤，參考「馬習會」模式，地點選擇在新加坡，這顯示兩岸領導人會面有互信、能和平，解決彼此爭端，緩和區域緊張，影響力是全球性的，不只兩岸好，對整個區域情勢，世界局勢也好，他要感謝習近平當年以極大的魄力與決心，兩人一起促成歷史性的兩岸領導人會晤。

馬英九強調，這場會晤為兩岸留下珍貴的遺產，特別是在10年後的今天回顧，這是「兩岸交流制度化」的最高實踐，兩岸的和平與穩定，讓兩岸人民都受惠。

