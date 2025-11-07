「馬習會」10週年 馬期許鄭麗文恢復國共兩黨對話
2015年登場的「馬習會」滿10週年，但前總統馬英九因感冒，臨時取消出席研討會，透過臉書發表原本的致詞稿，當中呼籲賴清德總統，回到10年前兩岸共同政治基礎，並期許新任國民黨主席鄭麗文恢復國共兩黨對話，穩定兩岸情勢。
鄭麗文說：「感謝馬前總統、習總書記，你們的魄力、擔當跟堅持，還有造福世界的格局，造就了當年馬總統任內8年的兩岸和平以及馬習會，也希望秉持著同樣的信念，我們繼續在這條路上，勇敢的堅定的走下去。」
沒再重申願意赴中與習近平會面，不過鄭麗文盛讚「馬習會」與九二共識，並證實週六將出席統派團體追思活動。
對於外界質疑追思對象包含當年共諜，鄭麗文回應，出席是希望兩岸和解，期盼民眾不再為自己的政治信仰付出代價。不過民進黨批評，鄭麗文此舉等同接受中共史觀、配合統戰操作。
同時中共持續對台武嚇，習近平5日親自為共軍第三艘航空母艦「福建艦」授旗，也是中共第一艘採用電磁彈射技術的航母。6日一整天，共軍也再發動聯合戰備警巡，出動38架次共機、9艘共艦大動作侵擾台灣。
國防部副發言人喬福駿表示，「研判中共福建號航艦撥交後，仍需從事各項訓練及簽證，方能具備戰力，國防部透過各種情蒐手段，可有效掌握共軍航艦能力，並妥適應處其行動。」
美國國防部政策副次長提名人韋勒茲葛林（Alexander Velez-Green）說：「向來強力提倡對台灣提供武器裝備，確保台灣擁有自我防衛所需的裝備。」
被提名出任美國國防部政策副次長的韋勒茲葛林，在參議院聽證會上強調，支持美方提供軍武、強化台灣自我防衛能力，他也認同台美共同生產武器，認為可以先聚焦複雜度較低、且台灣已具備相應人力、設備的項目。
其他人也在看
幕後／吳怡農掰了？選對會建議台北、桃園「大咖」出征 苗栗鎖定「她」
民進黨2026選舉對策委員會昨（11/5）拍板確定徵召立委蘇巧慧戰新北。至於台北、桃園人選，據了解，有選對會成員建議，北桃二都選情攸關2026大選整體氣勢，應該有大咖親征，其他成員表示認同，選對會召集人徐國勇當場回應規劃中，「一定會有大咖的人選」。太報 ・ 1 天前
反對「停砍年金」 台大教授公開驚人退休金：年輕人要養更多退休人員，公平嗎？
國民黨推動修法停砍年金，立法院5日先審查《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，今（6）日再審查《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，儘管民進黨立委反對年金改革中斷，但在藍白立委主導下，最後還是經表決，將修法送出委員會，後續仍需由立法院長韓國瑜召集協商。對此，曾任馬英九政府科技會報執行秘書、現為台大機械工程學系特聘教授的陳炳煇表示，自己雖然再3年就退休，但反對藍白......風傳媒 ・ 21 小時前
高雄起風了！郭正亮見驚人轉變：恭喜柯志恩
在2026年高雄市長選舉即將展開之際，民進黨的四位立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩和林岱樺正在激烈競爭，最終候選人尚未確定。而國民黨則已確定由立委柯志恩參選。前立委郭正亮表示，恭喜柯志恩，因為她目前的民調與對手差距已縮小至不到10個百分點，顯示出綠營候選人的實力不足。中天新聞網 ・ 1 天前
被點名代表民進黨參選台北市長 梁文傑震撼表態了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導陸委會副主委暨發言人梁文傑，由於時常在每週四下午例行記者會上談時事的幽默表現，便受到外界高度關注；如今，民進黨布局2026年台北市長的時刻，梁文傑和民進黨立委王世堅、吳思瑤等人皆被點名，是適合挑戰現任國民黨籍市長蔣萬安的人選。對此，梁文傑今（6）日下午主持陸委會記者會後，接受媒體訪問時回應了！民進黨選對會陸續公布2026年布局人選，而目前台北市市長候選人部分，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農壓線赴黨中央遞交意向書，而王世堅、吳思瑤、社民黨議員苗博雅等人皆被點名適合參戰；其中，身為陸委會副主委暨發言人的梁文傑，因其在記者會幽默談論時事的表現，也被外界認為是適合的人選之一。對此，梁文傑今日下午主持陸委會記者會後，接受媒體訪問時回應說：「我想可能是大家抬愛了吧！這不在我的規劃之中，我覺得現在做這職位還滿有意義的，謝謝」。原文出處：快新聞／被點名代表民進黨參選台北市長 梁文傑震撼表態了 更多民視新聞報導中配錢麗宣傳武統遭除籍 陸委會：若言行繼續不得不依法處理球迷怒了！中國棒聯上海兄弟隊徽有夠「象」 陸委會發聲了蘇巧慧提「停辦新北耶誕城」可拿板橋6成選票？ 侯友宜回應了民視影音 ・ 1 天前
民進黨徵召蘇巧慧選新北 郭正亮：正國會一個個被消滅
民進黨選對會5日決議，建議徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，引發政壇關注。前立委郭正亮6日在網路節目中表示，原本有意參選新北市長的前民進黨秘書長林右昌在大罷免失敗後突然消失，質疑這與民進黨內部派系鬥爭有關。中天新聞網 ・ 12 小時前
林岱樺「致勝關鍵」曝光！他：其他人比不上
[NOWnews今日新聞]民進黨立委、高雄市長參選人林岱樺1日晚間於岡山舉辦造勢晚會，吸引逾3萬名支持者到場展現高人氣，但也引發外界質疑林因涉助理費案參選是否適當。台灣民意基金會董事長游盈隆今（5）日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
川普輸到脫褲！民主黨3戰全勝 曼達尼當選紐約市長
美國三場地方首長選舉，民主黨全面告捷。紐約市長由現年34歲的曼達尼勝出，他在勝選演說當面點名川普嗆聲，還說「美國政治黑暗時刻，紐約將成為一盞明燈」。另外過去由共和黨執政的維吉尼亞州，也由紅翻藍，出現第一位女州長。TVBS新聞網 ・ 1 天前
中配錢麗宣傳武統遭除籍 陸委會：若言行繼續不得不依法處理
即時中心／潘柏廷、李美妍報導華碩一名中配女員工錢麗在臉書宣揚武統，被撤銷戶籍，不過，國台辦發言人張唅昨（5）日稱這是民進黨政府的綠色恐怖。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑今（6）日下午則強調是依法行政，他更強調，現在錢麗被政府撤銷定居後成為長期居留，但如果錢麗相關言行還是繼續的話，那對方的長期居留狀態，可能變成政府不得不依法處理。民視 ・ 1 天前
從公關政治到紅統夢──盧秀燕按兵不動、鄭麗文高調發聲的危險交叉
身段柔軟是盧秀燕市長給外界的政治形象，遇到會影響聲望的新聞事件就隨即道歉，市政處事上則迴避爭議。熟知台中市政的人就知道，盧秀燕面對議會監督，即使議員嚴厲責罵，都鮮少看到市長會當眾認錯。 善於在媒體面前道歉，和藹可親的媽媽市長，進到議會則是固執嚴厲的盧市長。這都是擅長「公關政治」的盧秀燕，擔任台中市長以來，相當常見的做法。思想坦克Voicettank ・ 1 天前
蘇巧慧選新北市長！他喊提1政見「板橋拿破6成票」 超過2.1萬人表態了
2026縣市長選舉號角響起，民進黨5日召開選對會，確定徵召立委蘇巧慧參選2026新北市長，外界高度關注。對此，有人就提到，只要蘇巧慧的政見出現「停辦新北耶誕城」這一條，在板橋地區有望拿到超過6成的票數，文章掀起討論潮，至今已經吸引超過2.1萬名網友按讚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
傅崐萁可爭取再連任立院黨團總召 國民黨團表決取消總召兩年條款
國民黨立法院黨團總召傅崐萁任期至明年1月底，國民黨團今天召開黨團大會，經表決取消總召最多只能當兩年的限制，此舉引發外界討論，是否在幫傅崐萁連任黨團總召來鋪路。有國民黨立委表示，當初設定限制是希望避免出現萬年總召。但也有國民黨立委說，每一屆黨團的生態不同，不應拿過去的時空環境套用到現今。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 9 小時前
直言吳怡農「太混」無資格選台北市長 媒體人：蔣萬安做夢都笑
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 2026年台北市長選戰，現任市長蔣萬安將尋求連任，而壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願表，爭取黨提名參選台北市長，這也是既2019年蔣、吳參選立委之後，外界關注「雙帥對決」是否再現。對此，媒體人顏辰州昨（5）日深夜在臉書發文，認為吳怡農沒有資格選台北市長，指稱倒也不是吳什麼政治資歷不夠，而是其兩次選...匯流新聞網 ・ 1 天前
不是王世堅！誰來挑戰蔣萬安？戴錫欽評估：吳怡農苗博雅機會大 曝連任機率過半、藍白合將幫民眾黨站台
2026台北市長選舉逐漸升溫，國民黨台北市黨部主委、台北市議會議長戴錫欽接受黃暐瀚訪問，回應蔣萬安連任機率、民進黨可能對手、李四川是否選新北、藍白合作可能性等關鍵問題。他透露蔣萬安連任機率「審慎樂觀超過五成」，評估吳怡農或苗博雅出線機會較高，更爆料李四川選新北「機率很高」。風向台灣 ・ 1 天前
NCC人事案！民眾黨團全投不同意 黃國昌轟提名學界小白兔
立法院院會今天（7日）將針對包括正副主委在內，四席NCC委員被提名人行使人事同意權，台灣民眾黨立法院黨團經過黨團會議，決定對4名人選都投下不同意票，一方面不滿閣揆卓榮泰提名過程一再欺瞞拖延；同時，4名中廣新聞網 ・ 10 小時前
鄭麗文新一波黨務人事公布 張雅屏任考紀會主委 連系、洪系人馬也入列
國民黨今（6）日發布新一波人事案，考紀會主委由前組發會主委張雅屏出任；國民黨發言人由立委牛煦庭、議員江怡臻擔任；文傳會副主委由基隆前議長宋瑋莉兒子林益諄擔任；文傳會新媒體部主任由Rap歌手王安國擔任。此外青年部主任由洪秀柱人馬，曾任洪秀柱辦公室、韓國瑜總統大選辦公室成員、高雄青工會長李昶志接手；國際部主任由連系人馬董佳瑜擔任。張雅屏一路由基層黨工出身，歷任屏......風傳媒 ・ 1 天前
NCC可望正常運轉？立院明天行使人事同意權 藍白動向曝光了
即時中心／徐子為報導立法院會明（7）天將行使4名國家通訊傳播委員會（NCC）委員被提名人的人事同意權。民進黨團表態全數支持，盼在野黨也共同支持，不過藍白態度尚不明朗，國民黨團表示，將待明天黨團大會討論決定，民眾黨團也擬明天才召開記者會宣布。民視 ・ 1 天前
眼紅？謝長廷獲旭日大綬章 中國外交部氣喊：日本反省！謹言慎行
我國前駐日代表謝長廷獲日本政府頒發旭日大綬章，肯定他駐日八年對台日雙方關係的貢獻。但消息傳到中國後，卻讓中國外交部氣炸，昨（6）日在記者會中質問，日方意欲何為？是否有意為「台獨」分子撐腰打氣？還要日本深刻反省歷史罪責，在台灣問題上謹言慎行。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
吳怡農提前出局？民進黨北、桃市長擬推「大咖」親征
吳怡農提前出局？民進黨北、桃市長擬推「大咖」親征EBC東森新聞 ・ 1 天前
蘇巧慧參選新北市長 她提「這3問」
[NOWnews今日新聞]民進黨選對會5日通過，提名民進黨立委蘇巧慧參選新北市長。國民黨新北市議員江怡臻向蘇巧慧提出三問，要求蘇巧慧明確表態。首先是關於新北市財源問題。江怡臻指出，國民黨團去年積極推動...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
北京稱台灣只能在「一中」前提下參加深圳APEC 美方挺台
下一屆亞太經濟合作組織（APEC）領導人峰會將於明年11月在深圳舉行。北京告知，台灣如果想參加這次會議，必須遵守「一個中國」的原則。台灣外長批評北京的附加條件違反承諾。美國則表態支持台灣「充分平等地參與」。德國之聲 ・ 1 天前