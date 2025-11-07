「馬習會」10週年 馬期許鄭麗文恢復國共兩黨對話

2015年登場的「馬習會」滿10週年，但前總統馬英九因感冒，臨時取消出席研討會，透過臉書發表原本的致詞稿，當中呼籲賴清德總統，回到10年前兩岸共同政治基礎，並期許新任國民黨主席鄭麗文恢復國共兩黨對話，穩定兩岸情勢。

鄭麗文說：「感謝馬前總統、習總書記，你們的魄力、擔當跟堅持，還有造福世界的格局，造就了當年馬總統任內8年的兩岸和平以及馬習會，也希望秉持著同樣的信念，我們繼續在這條路上，勇敢的堅定的走下去。」

沒再重申願意赴中與習近平會面，不過鄭麗文盛讚「馬習會」與九二共識，並證實週六將出席統派團體追思活動。

對於外界質疑追思對象包含當年共諜，鄭麗文回應，出席是希望兩岸和解，期盼民眾不再為自己的政治信仰付出代價。不過民進黨批評，鄭麗文此舉等同接受中共史觀、配合統戰操作。

同時中共持續對台武嚇，習近平5日親自為共軍第三艘航空母艦「福建艦」授旗，也是中共第一艘採用電磁彈射技術的航母。6日一整天，共軍也再發動聯合戰備警巡，出動38架次共機、9艘共艦大動作侵擾台灣。

國防部副發言人喬福駿表示，「研判中共福建號航艦撥交後，仍需從事各項訓練及簽證，方能具備戰力，國防部透過各種情蒐手段，可有效掌握共軍航艦能力，並妥適應處其行動。」

美國國防部政策副次長提名人韋勒茲葛林（Alexander Velez-Green）說：「向來強力提倡對台灣提供武器裝備，確保台灣擁有自我防衛所需的裝備。」

被提名出任美國國防部政策副次長的韋勒茲葛林，在參議院聽證會上強調，支持美方提供軍武、強化台灣自我防衛能力，他也認同台美共同生產武器，認為可以先聚焦複雜度較低、且台灣已具備相應人力、設備的項目。



