「馬習會」10週年！馬英九籲賴清德「懸崖勒馬」 喊話鄭麗文：恢復國共兩黨對話

台北市 / 武廷融 綜合報導

馬習會今(7)日滿10週年，前總統馬英九原定將出席「馬習會十周年研討會」，不過馬英九辦公室上午表示，因為馬英九感冒身體微恙，不克出席。而馬英九也在臉書發文，除了感謝中國國家主席習近平當年一同促成了歷史性的兩岸領導人會晤，馬英九也呼籲總統賴清德「懸崖勒馬，回到兩岸共同的政治基礎」。

馬英九表示，10年前的今天，他和習近平突破重重障礙，在新加坡見面，在全球超過百家國際媒體、600位記者見證下，握手長達81秒。「這是當時兩岸分治66年來，首次兩岸領導人會晤，雙方坐下來對談兩岸和平的未來，會談後共進晚餐，為兩岸搭起了一座和平大橋。」

廣告 廣告

馬英九說，這場會晤備受國際各界肯定，各國政府都表示肯定與支持。而2018年6月，美國總統川普與北韓領導人金正恩會晤，也參考了「馬習會」模式，地點選擇在新加坡。「這些都顯示，兩岸領導人會面，有互信、能和平，解決彼此爭端，緩和區域緊張，影響力是全球性的。不只兩岸好，對整個區域情勢，世界局勢也好。」

馬英九也感謝習近平當年以極大的魄力與決心，一起促成了歷史性的兩岸領導人會晤。這場會晤為兩岸留下珍貴的遺產，特別是在十年後的今天回顧，這是「兩岸交流制度化」的最高實踐，兩岸的和平與穩定，讓兩岸人民都受惠。

馬英九指出，兩岸交流制度化，在「九二共識，反對臺獨」的共同政治基礎上，從海基、海協兩會的互動，到兩岸事務機關陸委會、國台辦見面，再到最高領導人會面，積極推動各項合作與交流。兩岸並簽訂了23個協議，涵蓋人民生活各個面向，「我很自豪地說，在我八年總統任內，曾為兩岸帶來和平穩定。」

馬英九也提到，從前總統蔡英文開始，民進黨政府提出不符合臺灣民眾利益的「抗中保臺」政策，兩岸關係邁入低迷狀態，交流幾乎中斷。到現任總統賴清德更變本加厲，發表「新兩國論」與「境外敵對勢力」說，違反中華民國憲法的兩岸定位，更將兩岸關係進一步推入谷底。

廣告 廣告

馬英九提及，賴清德日前遭美國學者批評為「魯莽領導人」〈Reckless Leader〉，為兩岸關係乃至整個區域情勢帶來高度不穩定，連帶讓世界局勢動盪。「看到賴總統被批評，我非常感慨，為何『馬習會』十年後，臺海情勢從不可能發生戰爭，到今天變成英國經濟學人雜誌所稱的『全球最危險的地方』？」

馬英九也呼籲賴清德，應立即懸崖勒馬，回到兩岸共同的政治基礎，回到10年前馬習會的基礎，讓兩岸遠離戰爭。腳踏實地，努力耕耘，從改善兩岸現有關係著手，進而維護區域穩定。臺灣主流民意已不再接受「抗中保臺」，民意希望兩岸和解、兩岸和平，希望政府專心處理基本民生與經貿問題。

同時，他也喊話國民黨主席鄭麗文，期許她帶領新的中國國民黨團隊，能夠勇敢站在臺灣民眾的利益，繼續無畏推動兩岸交流，恢復國共兩黨對話，為臺灣民眾穩定兩岸情勢。「未來如果國民黨能再次執政，能夠回到十年前『馬習會』的互信與基礎，再次為兩岸民眾謀福祉，為中華民族謀振興。」

原始連結







更多華視新聞報導

綠質疑馬英九是哪國總統 藍委力挺馬和平之旅

睽違9年！ 馬習二會人民大會堂東大廳登場

習抗戰談話 中國學者：向有領土爭議國家喊話

