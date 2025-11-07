馬習會10周年 馬英九籲賴總統懸崖勒馬「讓兩岸遠離戰爭」
昨天是馬習會十周年，前總統馬英九強調，這場會晤是「兩岸交流制度化」的最高實踐。他呼籲賴總統，應立即懸崖勒馬，讓兩岸遠離戰爭。他也期許鄭麗文帶領中國國民黨團隊恢復國共兩黨對話。鄭麗文則說，中國國民黨會繼續這路線走下去，盼接下來能成為主動的「和平締造者」。
值得一提的是，大陸官方近日並未循馬習會五周年之例舉行座談會，國台辦發言人陳斌華昨晚表示，會晤（馬習會）鞏固了「九二共識」作為兩岸關係和平發展政治基礎的關鍵地位和作用，表明「兩岸中國人」完全有能力、有智慧解決好國家、民族內部的問題，喊話台灣同胞攜手開創民族復興、祖國統一的美好未來。
而鄭麗文今天將出席一九五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，追思對象包括當年共諜。鄭麗文昨回應，出席相關祭悼活動是希望兩岸和解、和平，不需要再為自己的政治信仰付出代價。
原定在台北參加馬習會十周年研討會的前總統馬英九因身體微恙不克出席，他在臉書發文指出，兩岸領導人會面，有互信、能和平，解決彼此爭端，緩和區域緊張，影響力是全球性的。他並藉此機會感謝中共總書記習近平，「當年以極大的魄力與決心，和我一起促成了歷史性的兩岸領導人會晤」。這場會晤為兩岸留下珍貴遺產，是「兩岸交流制度化」的最高實踐。
馬英九再次呼籲賴總統，應立即懸崖勒馬，回到兩岸共同的政治基礎（九二共識、反對台獨），回到十年前馬習會的基礎，讓兩岸遠離戰爭。他也期許鄭麗文帶領的中國國民黨團隊，繼續無畏推動兩岸交流，恢復國共兩黨對話，為台灣民眾穩定兩岸情勢。
鄭麗文說，從九二共識、連戰和平之旅以及馬習會，讓中國國民黨堅定這一方向，會繼續這路線走下去，「過去證明我們是對的」。她重申國民黨立場，「我們不會成為麻煩製造者，我們也不會淪為大國博弈地緣政治的犧牲品」，最高主導原則是要成為「和平締造者」。
對於大陸官方並未循馬習會五周年之例舉行座談會，國民黨副主席蕭旭岑說，「這是對兩岸關係很負面訊號」。
資深學者趙春山則解讀，大陸覺得這已是過眼雲煙，兩岸不可能再舉行領導人會晤，除非二○二八年政黨輪替。
更多udn報導
櫻花妹穿內衣逛迪士尼 轉行拍AV藏心機內幕
落髮變日常…愛喝2飲料小心禿頭 專家曝3原則
19歲男偶像無預警被開除 竟是「夜闖女澡堂」
伺候富婆13年！軟飯男擁千億財產 晚年孤獨亡
其他人也在看
台電嘉義區處啟動防颱整備 提前守護供電安全
依據中央氣象署及各國氣象機構預測，鳳凰颱風侵台機率大幅提升。台電嘉義區營業處已於第一時間啟動防颱整備機制，全面盤點人力、物資與設備，並要求所屬各部門於風雨來臨前完成線路特別巡視、設備點檢及樹木修剪等各項防颱措施，確保颱風期間供電穩定與民眾安全。嘉義區處表示，已責成轄內各服務所及巡修單位成立防颱應變小組，針對沿海、低窪及高風險地區加強巡查，提前排除可能影響供電安全的風險因子。同時配合地方政府啟動防災通報及支援機制，確保災情發生時能即時掌握現場狀況、迅速應變處理。台電配電線路自動化系統可即時偵測線路異常狀況，若社區大範圍停電，台電將自動掌握並立即派員搶修，若僅少數住戶停電，建議使用台電公司網站「颱風停復電資訊」專區或「台灣電力App」通報停電位置及情形；若不便使用網路，也可撥 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
蔡英文稱年改是馬英九交代工作 蕭旭岑：不要再扯「馬維拉」
前總統蔡英文今在臉書主張，年金改革不該半途而廢，還提到推動年金改革是前總統馬英九交接時特別交代要完成的工作。馬辦晚間透過國民黨副主席蕭旭岑回應，感謝蔡對馬念念不忘，但不要再扯「馬維拉」了。太報 ・ 1 天前
川普擴大美關鍵礦產清單
川普政府6日將十種礦產列入對美國經濟和國家安全至關重要的礦產清單，其中包括對電動車、電網和資料中心至關重要的銅，以及用於製造煉鋼焦炭的冶金煤。此外，美總統川普同日在白宮還會見中亞五國領導人，強調確保關鍵礦產供應是美國政府首要任務。工商時報 ・ 6 小時前
馬習會十周年 國台辦強調「九二共識」：攜手開創統一
今天是馬習會十周年，前總統馬英九在臉書發文，呼籲民進黨改變「抗中保台」政策，回到兩岸共同政治基礎，國民黨主席鄭麗文今天出...聯合新聞網 ・ 4 小時前
獨家／心仍在花蓮 季連成Call光復鄉長「講這些事」！
論壇中心／綜合報導，第26號颱風「鳳凰」在8日凌晨增強為中度颱風，中央氣象署分析路徑，可能會從台灣西南部登陸，並且提醒要注意「是否和東北季風交互作用」，對花蓮馬太鞍溪堰塞湖恐又是一大威脅。行政院政務委員季連成表示，自己「早在一星期前」就注意這個熱帶低氣壓問題，在成形後、7日上午就跟光復鄉長林清水通過電話，示警堰塞湖最嚴峻狀況恐「提升到1500萬噸水量」，要及早做撤離規劃。季連成政委接受《台灣向前行》節目專訪時指出，打給光復鄉長林清水，主要是提醒他一下，因為馬太鞍溪堰塞湖危機沒有解除，現在仍有150萬噸的水，假定下大雨的話，雨勢將山壁的岩盤、土石沖刷崩落下來時，可能會形成一個新的堰塞湖，估算最嚴峻的狀況「可能會把150萬噸的水提升到1500萬噸」，如果溢流的話，會產生「每秒約4500公尺的水量」，衝擊力道非常大，所以今天才特別提醒鄉長，要開始做撤離規劃了。季連成進一步指出，堰塞湖的情境是非常緊急的，從溢流開始到撤離「大概只有一個半小時的時間」，如果在事先沒有做萬全的準備，臨時要在一個半小時內撤離保全戶相當困難，所以現在就開始要準備，早上提醒鄉長後，他也召集了各村里長來做準備工作。季連成也強調，針對堰塞湖，已經做了很多疏濬，目前已經疏濬了174立方的土石，也挖了寬度70公尺、深度5公尺的水槽，希望溢流下來的水能經過水槽流出去，不要碰到堤防，但是以防萬一，在做保全戶區域的時候，還是希望危險地區的鄉長、村長要履行撤離的行動。原文出處：獨家／季連成心仍在花蓮 親揭Call光復鄉長「講這些事」！ 更多民視新聞報導盧市府「違規提供廚餘」恐涉弊端？簡舒培：到底怎麼管的？環保基金淪盧市府小金庫？周永鴻揭「7位數」畢業旅行...週刊爆黃國昌質詢涉對價收賄？律師揪「國蔥老師回應玄機」民視影音 ・ 43 分鐘前
澎恰恰突遭北檢傳喚！應訊2小時快閃喊：不關我的事啦
知名資深藝人澎恰恰多年來常發生財務糾紛，今（7）日下午澎恰恰又突然現身台北地檢署出庭，進入偵查庭約2小時後離開，面對媒體採訪時表示：「只是來作證啦，這不關我的事。」中天新聞網 ・ 12 小時前
戴資穎低調退役！賴清德：讓世界看見台灣 李洋也致敬
戴資穎低調退役！賴清德：讓世界看見台灣 李洋也致敬EBC東森新聞 ・ 1 小時前
鄭麗文任黨主席帶動入黨潮 馬英九期許恢復國共對話
馬英九今（11）日「馬習會十周年時發文呼籲，總統賴清德立即懸崖勒馬，回到兩岸共同信傳媒 ・ 22 小時前
黃仁勳訪台沒逛夜市！想念3愛犬可愛畫面曝
[NOWnews今日新聞]輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（7）日抵達台南，閃電訪問台灣一天半，黃仁勳也坦言這次沒有時間去逛夜市，「我很想念我的狗狗們」，真的該回家了。黃仁勳愛狗也早已不是秘密，在輝...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
馬英九遵醫囑「避免傳染」不去了！缺席馬習會十周年研討會 致詞全文曝
前總統馬英九今（7）日下午原訂要出席「馬習會十周年研討會」，但因為感冒，醫生囑咐要他在家休養，也避免傳染給與會貴賓，因此宣布不克出席。致詞稿則改在臉書發文，他呼籲總統賴清德懸崖勒馬，回到10年前馬習會的基礎，更期許國民黨主席鄭麗文，無畏推動兩岸交流，再次為兩岸民眾謀福祉，為中華民族謀振興。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
聯合國安理會解除對敘利亞總統制裁
聯合國安理會於周四決定解除對敘利亞總統艾哈邁德‧沙拉（Ahmed al-Sharaa）的制裁。後者計劃下周一前往華盛頓與美國總統特朗普舉行會晤，成為敘利亞獨立以來首位訪美總統。中國在表決中投了棄權票。德國之聲 ・ 15 小時前
退休族健保依賴高 私立醫院協會挺補充保費改革
補充保費爭議延燒，醫界人士陸續出面表態。台灣私立醫院協會今（7日）發出聲明，鄭重宣示支持啟動健保補充保費改革。對於退休族群與無固定薪資來源者而言，許多人靠勞保年金與儲蓄維生，對健保的依賴性更高，若財務破洞擴大，不排除未來保費暴增或福利縮水，對這些長期繳費且已屆高醫療需求期的人口，無疑是極大威脅。因此，健保改革有助確保「我老了也看得起病」的社會承諾能夠兌現。中時新聞網 ・ 19 小時前
狂打「媽媽牌」＋群組洗地？卓冠廷揭盧秀燕道歉背後動作！
論壇中心／董思旻報導台中非洲豬瘟案重傷形象，台中市長盧秀燕近期三度鞠躬道歉，喊話「媽媽做不好，一樣要檢討改進」，被議員批評消費媽媽、情勒市民，又傳出市政顧問群組轉傳盧秀燕道歉圖卡，內容還稱讚有肩膀，挨轟洗白無極限。盧秀燕積極打造媽媽市長人設，這次遇到非洲豬瘟卻翻車，就連演員陳慕義也發文表達不滿，喊話「不要一直自稱是大家的媽媽，這樣真的是很侮辱」，吸引大量網友按讚認同。對此，民進黨新北市議員卓冠廷在《台灣最前線》節目中分析，盧秀燕頻宣傳媽媽市長，是精心設計過的「政治語言」，利用對媽媽的敬畏、疼惜，營造成對市長不忍苛責，痛批媽媽兩個字，變成盧秀燕的防火牆。如今爆出台中市政顧問在基層群組，大量散發盧秀燕道歉的圖卡，上頭稱「下屬出包 勇於負責」，卓冠廷表示，現在已經開始大規模洗地，連近期曝光的縣市長聲量也拿下第一，試圖操作盧市府防疫做得很好，但市民不會被騙。原文出處：最前線(影)／盧秀燕為非洲豬瘟道歉形象崩？卓冠廷揭「媽媽市長」背後話術！ 更多民視新聞報導市政顧問狂洗「下屬出包盧秀燕勇於道歉」圖卡 他痛批：當台灣人傻瓜？道歉還情勒？盧秀燕防疫失職稱「媽媽做不好」 議員火大開嗆噁心深深自責！盧秀燕今赴議會豬瘟專報 再度鞠躬致歉民視影音 ・ 4 小時前
暗批川普 馬克宏：打擊販毒必須尊重主權
法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)7日表示，任何打擊毒品走私的努力都必須尊重所有國家的主權，含蓄地批評了美國在加勒比海與太平洋具爭議性的反毒行動。 馬克宏在結束短暫的拉丁美洲訪問後抵達墨西哥。他在和墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)的聯合記者會上，被問及美國此舉、以及有關美國最終會在墨西哥採取類似行動的報導時，發表了這番評論。 馬克宏說，「打擊販毒是一場結合我們所有人的戰役」，「是基於主權國家之間的合作、以及對各國主權的尊重來進行管轄」，指出他和薛恩鮑姆已討論過這項議題。 美國總統川普(Donald Trump)政府在拉丁美洲集結了大量軍力，並稱此舉是為了消滅毒販。 美國的空襲行動至今已摧毀至少18艘船隻，但華盛頓尚未公佈任何具體證據、顯示被攻擊的目標在走私毒品或對美國構成威脅。(編輯：宋皖媛)中央廣播電台 ・ 3 小時前
觀察站／藍總召任期提案程序欠正義 黨團信任蒙陰影
國民黨立院黨團昨天召開黨團大會突襲通過提案，廢除黨團總召兩年條款，被視為替現任總召傅崐萁開了「萬年總召」之路。而隨著民進...聯合新聞網 ・ 4 小時前
「假投資顧問」老梗 她險損失115萬元
林姓婦人在網路上遇到自稱女投資顧問的專員搭訕，在對方鼓動下到銀行要備款115萬元作為會員和投資下單，幸銀行行員機警多方詢問，才查覺應是遭鬼迷心竅，立即暗中通報北市警夫林分局文林派出所，才讓林婦免於失鉅款。警方表示，林婦是日前到北市文林路的新光銀行，要求提領115萬元現金，當時她會對行員的詢問，聲稱是自由時報 ・ 2 小時前
藍徵召陷膠著 泛綠2人表態
親綠的鹿谷鄉民代表會主席邱如平7年前以無黨籍參選，擊敗國民黨3連霸議員許素霞，打破茶鄉藍營長期執政局面，這屆藍營無人應戰，明年邱2任屆滿，藍營下屆有意邀退休校長劉木燕參選陷膠著；泛綠則2人表態，親綠鄉代會主席林智鴻循邱的模式轉戰鄉長，民進黨前議員康誌合也要回鍋挑戰。中時新聞網 ・ 6 小時前
許智傑記者會只邀憲 陳亭妃：別想太多
爭取代表民進黨參選高雄市長的民進黨立委許智傑，7日邀請另6名同黨立委合推「南高屏500萬人口區域經濟體」政策，但邀請參加台南市長初選的林俊憲、未邀陳亭妃，引發關注。許智傑強調與會立委都是平時對「南高屏區域經濟」有討論與共識，並無特別政治考量；陳亭妃回應，再2個月就要初選，各自爭取支持，「不用想那麼多」。中時新聞網 ・ 6 小時前
補充保費新制被政院喊卡 石崇良：個人去留不在心中
衛福部長石崇良提出修正「健保法」，擬調整補充保費徵收方式，將利息、股利、租金等全年超過二萬元者納入課徵，引發「小資族被砍...聯合新聞網 ・ 4 小時前
全明星會不會／蕭敬騰口舌進化露一手
說到口誤，蕭敬騰可是過來人。他曾為了宣傳主打歌〈袖手旁觀〉，不小心講成袖手「膀胱」。（ㄢㄤ不分的朋友快來自首）不過那都是年少無知的往事了，日前他出席愛彼錶派對活動，這次不是袖手膀胱，是秀手…上的最新款手錶，聊起新色「雲夜藍50」可是琅琅上口，完全沒吃螺絲呢～小編要幫老蕭papapa（啪啪啪），是拍手的意思，醬用應該沒錯吧？（轉頭問粿粿）哪家正音班那麼棒？小編要推薦給家寧。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前