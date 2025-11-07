馬習會10週年 鄭麗文:國民黨要當和平締造者

國民黨黨主席鄭麗文7日在台北出席馬習會10週年研討會，強調將成為和平締造者。（中央社）

記者康子仁∕台北報導

國民黨主席鄭麗文七日在「馬習會十週年研討會」上致詞表示，擔任黨主席後將秉持三大原則，「不會成為麻煩製造者」、「不會淪為大國博弈地緣政治犧牲品」、「會成為主動、關鍵的和平締造者」。她強調，只要台海沒事，區域、全世界都會沒事。

鄭麗文指出，只要台海沒事，日本等鄰國也會沒事；區域沒事、全世界都沒事，這也是當年馬習會獲得高度評價的原因，國民黨會負責任地不成為麻煩製造者，也會保住台灣不淪為大國博弈犧牲品。

鄭麗文強調，國民黨是現今唯一可能對兩岸和解、兩岸和平起關鍵效應者，確保兩岸和平可以讓全世界鬆一口氣，這是國民黨不可推卸的責任，也是國民黨的承諾。

鄭麗文表示，從「九二共識」到前國民黨主席連戰的和平之旅再到馬習會，國民黨會堅定往這樣的方向跟路線走下去；國民黨會扭轉台海兵凶戰危局勢，「我們要改變我們被動的狀態，我們要成為主動的、關鍵的和平締造者」。

鄭麗文說，過去由於「九二共識」，兩岸有頻繁交流，台灣得以參加世界衛生大會（ＷＨＡ）、國際民航組織（ＩＣＡＯ）大會，前總統馬英九證明「九二共識」會帶來兩岸局勢緩和、和平交流。

鄭麗文最後感謝新加坡長期以來對區域和平、兩岸關係做出卓越貢獻，感謝馬前總統、中共總書記習近平的魄力與擔當造福世界格局、造就兩岸和平，「希望秉持著同樣的信念，我們繼續在這條路上勇敢地、堅定地走下去」。