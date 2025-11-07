馬習會10週年 馬英九微恙取消出席研討會

（中央社記者李雅雯台北7日電）前總統馬英九由於身體微恙，臨時取消今天下午出席「馬習會10週年研討會」行程，致詞稿改以發文方式呈現。馬英九表示，馬習會為兩岸搭起和平大橋，兩岸和平穩定讓兩岸人民都受惠。

時任總統馬英九與中共總書記習近平於2015年11月7日在新加坡會晤，「馬習會」在今天屆滿10週年。馬英九由於身體微恙，臨時取消出席研討會，致詞稿改透過個人社群頁面發文呈現。

馬英九在文中表示，10年前與習近平在新加坡見面，彼時為兩岸分治66年來，首次有兩岸領導人會晤，雙方對談兩岸和平的未來，為兩岸搭起一座和平大橋，這場會晤備受國際各界肯定。

他提到，時任美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩在2018年6月會晤，也是參考馬習會模式，地點選在新加坡。顯示兩岸領導人會面，有互信、能和平，解決彼此爭端，緩和區域緊張，影響力是全球性的。

馬英九認為馬習會是「兩岸交流制度化」最高實踐。他說，兩岸的和平與穩定，讓兩岸人民都受惠，兩岸交流制度化是在「九二共識，反對台獨」的共同政治基礎上。

他強調，「我很自豪地說，在我8年總統任內，曾為兩岸帶來和平穩定」。

馬英九呼籲賴政府，回到兩岸共同政治基礎、回到10年前馬習會基礎，讓兩岸遠離戰爭，從改善兩岸現有關係著手，進而維護區域穩定。

馬英九期許國民黨主席鄭麗文帶領新團隊，繼續推動兩岸交流，恢復國共兩黨對話，為台灣民眾穩定兩岸情勢。

他說，「未來如果國民黨能再次執政，能夠回到10年前馬習會的互信與基礎，再次為兩岸民眾謀福祉，為中華民族謀振興」。（編輯：陳鎧妤）1141107