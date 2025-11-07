馬習會10週年！馬英九感冒不出席研討會 喊話賴清德讓兩岸遠離戰爭

前總統馬英九因感冒、在家休養，將不出席今天（7日）下午的馬習會10週年研討會。 （資料照片／李智為攝）

前總統馬英九原訂今天（7日）下午出席「馬習會10週年研討會」，不過馬英九辦公室上午臨時表示，馬因感冒、在家休養，將不出席研討會。馬英九也透過臉書說，呼籲總統賴清德應立即懸崖勒馬，回到兩岸共同的政治基礎，回到10年前馬習會的基礎，讓兩岸遠離戰爭。

馬習會今天屆滿10週年，馬英九基金會與海峽兩岸經貿文化交流協會下午舉行「馬習會10週年研討會」，馬英九和新任國民黨主席鄭麗文都預訂出席。然而，馬辦上午表示，馬英九因身體微恙、感冒，醫囑在家休養，為了避免傳染給與會貴賓，因此下午不出席研討會。原訂發表之致詞稿，改以臉書發文。

廣告 廣告

馬英九透過臉書表示，10年前的今天，他和中共領導人習近平突破重重障礙，在新加坡見面，在全球超過百家國際媒體、600位記者見證下，握手長達81秒。這是當時兩岸分治66年來，首次兩岸領導人會晤，雙方坐下來對談兩岸和平的未來，會談後共進晚餐，為兩岸搭起了一座和平大橋。

馬英九說，這場會晤備受國際各界肯定，各國政府都表示肯定與支持。美國國務院發言人柯比（John Kirby）聲明，「美國歡迎兩岸領導人會面及兩岸關係近年來的歷史性進展，台灣和平與穩定符合美國的重大與長期利益」。日本官房長官菅義偉說，日本期待兩岸直接對話，和平解決問題。歐盟則發表聲明，「馬習會令人鼓舞，展現兩岸和解過程中所建立的互信。」

馬英九指出，2018年6月，美國總統川普與北韓領導人金正恩會晤，也參考了「馬習會」模式，地點選擇在新加坡。這些都顯示，兩岸領導人會面，有互信、能和平，解決彼此爭端，緩和區域緊張，影響力是全球性的。不只兩岸好，對整個區域情勢，世界局勢也好。

馬英九表示，他要藉此機會感謝習近平，當年以極大的魄力與決心，和他一起促成了歷史性的兩岸領導人會晤。這場會晤為兩岸留下珍貴的遺產，特別是在10年後的今天回顧，這是「兩岸交流制度化」的最高實踐，兩岸的和平與穩定，讓兩岸人民都受惠。

馬英九也說，兩岸交流制度化，在「九二共識，反對台獨」的共同政治基礎上，從海基、海協兩會的互動，到兩岸事務機關陸委會、國台辦見面，再到最高領導人會面，積極推動各項合作與交流。兩岸並簽訂了23個協議，涵蓋人民生活各個面向，「我很自豪地說，在我8年總統任內，曾為兩岸帶來和平穩定。」

話鋒一轉，馬英九批評，遺憾的是，從前總統蔡英文開始，民進黨政府提出不符合台灣民眾利益的「抗中保台」政策，兩岸關係邁入低迷狀態，交流幾乎中斷。到現任總統賴清德更變本加厲，發表「新兩國論」與「境外敵對勢力」說，違反中華民國憲法的兩岸定位，更將兩岸關係進一步推入谷底。

馬英九說，賴清德的台獨路線，遭美國學者批評為「魯莽領導人」〈Reckless Leader〉，為兩岸關係乃至整個區域情勢帶來高度不穩定，連帶讓世界局勢動盪。看到賴被批評，他非常感慨，為何「馬習會」10年後，台海情勢從不可能發生戰爭，到今天變成英國經濟學人雜誌所稱的「全球最危險的地方」？

馬英九表示，他要再次呼籲賴清德，應立即懸崖勒馬，回到兩岸共同的政治基礎，回到10年前馬習會的基礎，讓兩岸遠離戰爭。腳踏實地，努力耕耘，從改善兩岸現有關係著手，進而維護區域穩定。台灣主流民意已不再接受「抗中保台」，民意希望兩岸和解、兩岸和平，希望政府專心處理基本民生與經貿問題。

另外，馬英九也說，期許鄭麗文帶領的新的中國國民黨團隊，能夠勇敢站在台灣民眾的利益，繼續無畏推動兩岸交流，恢復國共兩黨對話，為台灣民眾穩定兩岸情勢。未來如果國民黨能再次執政，能夠回到10年前「馬習會」的互信與基礎，再次為兩岸民眾謀福祉，為中華民族謀振興。



回到原文

更多鏡報報導

鄭麗文致詞高喊「永遠跟台灣人民站一起」 馬英九情緒激動顫抖落淚

鄭麗文當選國民黨主席！馬英九期勉堅守「九二共識」反對台獨

支持誰當國民黨主席？馬英九做鬼臉、手指自己