馬耀新程、幸福飛揚 員林市公所新春揮毫贈春聯

員林市公所舉辦馬耀新程，幸福飛揚新春揮毫贈春聯活動。(記者吳東興攝)

記者吳東興／員林報導

迎接一一五年春節，員林市公所三十一日舉辦「馬耀新程，幸福飛揚」新春揮毫贈春聯活動，吸引近千名民眾熱情參與。現場邀請二十位書法名家親筆揮毫，免費贈送手寫春聯，同時邀請年畫拓印大師與畫家彩繪跟民眾互動，全場洋溢著過年熱鬧氣氛。

現場有許多民眾早早排隊，等候拿到一副寓意吉祥的手寫春聯，另由黃榮森、趙宗宋、鄭惠宇與張倍源等書法家，揮毫寫下「馬耀幸福」四字，其中「耀」字寓意著城市向前奔跑，持續發光，對員林未來的深切期盼，朝向「幸福員林，智慧城市」邁進。

公所長期致力推廣傳統技藝向下扎根，此次也邀請十所學校帶來太鼓、旗鼓陣、扯鈴、獅舞、獨輪車、武術、跳鼓陣、太極功夫扇、北管演奏等多元演出，充分展現傳統藝術的活力魅力，受到台下民眾拍手叫好。

代理市長賴致富表示，新春揮毫贈春聯活動不僅是春節前的重要慶典，更是弘揚傳統文化的絕佳機會。這項活動不僅增進了市民之間的凝聚力，深化了對傳統文化的認同，也讓市公所能與民眾共同享受這場洋溢著傳統技藝魅力的新春盛會。

此外，二0二六年員林燈會「拾光員林，幸福加瑪」將於二月十四日晚間七點在員林公園盛大點燈，展期至三月八日。今年燈會攜手超人氣IP「黃阿瑪的後宮生活」，為每一位來到員林賞燈的朋友們打造專屬的燈會盛宴。