「馬耀新程．幸福飛揚」 員林新春揮毫熱鬧登場

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】員林市公所今（31）日在公所廣場前舉辦「馬耀新程．幸福飛揚」新春揮毫活動，吸引近千名民眾排隊索取大師親筆春聯，現場不僅有書法揮毫，更有青年才藝表演，溫暖熱鬧的年節氛圍洋溢整個廣場。

員林市公所今日舉辦「馬耀新程．幸福飛揚」新春揮毫活動，民眾排隊索取大師春聯，現場熱鬧洋溢濃濃年味。（員林市公所提供）

活動以員林「大明里協元堂金獅陣」舞獅揭開序幕，響亮的鑼鼓聲立刻把現場氣氛炒熱，彩球與彩帶隨舞動飛揚，增添歡樂年味。隨後，「磺溪九怪」書法名家趙宗宋、鄭惠宇、張倍源，以及身兼僑信國小校長的黃榮森老師，輪流現場揮毫書寫「馬耀幸福」四字。每當一幅春聯完成，民眾就會鼓掌叫好，不少人搶著合影留念，把大師的筆墨化作新年的祝福帶回家。

現場不只有書法，還有10所學校輪番上陣，帶來太鼓、旗鼓陣、扯鈴、舞獅、獨輪車、武術、跳鼓陣、太極功夫扇與北管演奏等多元表演。隨著鼓聲響起、彩旗飄動，觀眾們不時拍手喝采，孩子們眼睛閃亮跟著舞動，整個廣場充滿熱情與活力。

此外，活動還邀請年畫拓印專家溫文卿老師，以及畫家江慶章與其他藝術家現場製作版畫和彩繪。民眾可以親眼看到藝術家將祝福化作一幅幅作品，現場小朋友還能近距離體驗彩繪，感受傳統藝術的魅力。大家拿著大師書寫的春聯、手裡握著彩繪版畫，臉上都滿是笑容，溫暖了整個冬日清晨。

員林市代理市長賴致富表示，今年的活動除了延續傳統文化，更希望讓大家在忙碌的生活中，感受社區的溫度與年節氣氛。他指出，今天的新春揮毫是員林市新春活動的首部曲，第二部曲是2月14日的「員林燈會」，第三部曲則是元宵燈會，將邀請青年樂團如芒果醬等一起同樂。賴代理市長呼籲大家，把握機會來員林賞燈、逛商圈、嚐美食，開心迎接幸福新年。

整個活動從早到午，民眾不斷排隊索取春聯、欣賞表演、拍照打卡，現場笑聲、掌聲不斷，形成一片溫暖又熱鬧的社區盛會。從書法筆墨到傳統才藝，再到現場藝術創作，「馬耀新程．幸福飛揚」活動讓員林市的年節氛圍更加濃厚，也把幸福和祝福送進每個家庭。