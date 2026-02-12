馬背上的復健課 療癒心靈強化核心肌群

華人世界 馬上就要進入「馬」年了。儘管大家都說，狗 才是人類最忠實的好朋友，不過您知道嗎? 人類與馬的互動，也能演變成 親密的夥伴關係。如今，馬 經常扮演治療者的角色，並已有研究證實，「馬術治療」能增強人類的 神經系統、和感官能力，有效改善 自閉症、腦性麻痺、關節炎、及 憂鬱症患者的症狀。此外，馬術治療 對身心障礙兒童、和 身障的退伍軍人來說，更具有強大的心理療癒功能。

家長 陳先生：「我女兒來這邊騎馬，應該有將近17年囉，對 她滿喜歡騎馬的，那我覺得騎馬其實對於像這樣，不管是腦性麻痺的小朋友啊，或是自閉症的小朋友 我覺得，(騎馬)對他們的幫助是很大的。」

根據美聯社報導，馬術治療 不只能緩解 神經系統疾病 和 關節炎， 對 自閉症、腦性麻痺 及 憂鬱症 的 患者，也能發揮 一定療效。

家長 劉愛琪：「在騎乘的時候 就是，好像她也可以練到她的核心(肌群)，因為馬會晃 然後她就得自己坐好，她小時候其實每一次要上馬，剛開始都一直哭，然後到後面 慢慢地習慣 ，然後喜歡，然後每一次就可以自己繞。」

根據《美聯社》報導，全球有許多馬場，專門提供 馬術療程，在教練的專業指引下，病患可透過騎馬和與馬互動，來獲得陪伴和治療。

烏克蘭退役傷兵 奧列格：「我喜歡這裡，馬場裡的氛圍完全不同，你可以和動物互動 可以談論自己，分享自己的情感和經歷，這樣很棒 能讓你，重新充滿活力 迎接未來。」

根據 "美國馬術治療協會" 發表在 醫學期刊上的研究顯示，“馬術治療” 可以改善平衡、姿勢和肌肉控制；也可以 加強 患者的核心肌群 和協調能力。此外，透過長時間擁抱馬匹、或聆聽牠們的心跳，病童與傷兵 也能 藉此 找回自己安定的心。

