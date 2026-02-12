馬背上的復健課 療癒心靈強化核心肌群
華人世界 馬上就要進入「馬」年了。儘管大家都說，狗 才是人類最忠實的好朋友，不過您知道嗎? 人類與馬的互動，也能演變成 親密的夥伴關係。如今，馬 經常扮演治療者的角色，並已有研究證實，「馬術治療」能增強人類的 神經系統、和感官能力，有效改善 自閉症、腦性麻痺、關節炎、及 憂鬱症患者的症狀。此外，馬術治療 對身心障礙兒童、和 身障的退伍軍人來說，更具有強大的心理療癒功能。
家長 陳先生：「我女兒來這邊騎馬，應該有將近17年囉，對 她滿喜歡騎馬的，那我覺得騎馬其實對於像這樣，不管是腦性麻痺的小朋友啊，或是自閉症的小朋友 我覺得，(騎馬)對他們的幫助是很大的。」
根據美聯社報導，馬術治療 不只能緩解 神經系統疾病 和 關節炎， 對 自閉症、腦性麻痺 及 憂鬱症 的 患者，也能發揮 一定療效。
家長 劉愛琪：「在騎乘的時候 就是，好像她也可以練到她的核心(肌群)，因為馬會晃 然後她就得自己坐好，她小時候其實每一次要上馬，剛開始都一直哭，然後到後面 慢慢地習慣 ，然後喜歡，然後每一次就可以自己繞。」
根據《美聯社》報導，全球有許多馬場，專門提供 馬術療程，在教練的專業指引下，病患可透過騎馬和與馬互動，來獲得陪伴和治療。
烏克蘭退役傷兵 奧列格：「我喜歡這裡，馬場裡的氛圍完全不同，你可以和動物互動 可以談論自己，分享自己的情感和經歷，這樣很棒 能讓你，重新充滿活力 迎接未來。」
根據 "美國馬術治療協會" 發表在 醫學期刊上的研究顯示，“馬術治療” 可以改善平衡、姿勢和肌肉控制；也可以 加強 患者的核心肌群 和協調能力。此外，透過長時間擁抱馬匹、或聆聽牠們的心跳，病童與傷兵 也能 藉此 找回自己安定的心。
再過幾天就是西洋情人節，但玫瑰花卻頂著高昂的關稅壓力。哥倫比亞作為全球第二大、美國第一大的鮮花供應國，從去年開始面臨美國課徵的10%關稅，一年損失高達 2 億美金。但當地的花農與出口商依舊充滿信心...
年節餐桌上，火鍋、年菜、炸物、甜點輪番上陣，從除夕圍爐一路吃到初五，讓不少人假期還沒結束，身體就先「罷工」。不少民眾發現，過年期間特別容易出現腹脹、疲倦、胃悶、食慾異常等狀況，甚至連睡眠品質都跟著變差。王浩恩醫師指出，年節飲食真正傷身的，往往不是某一餐吃得多，而是「連續多天高負荷，卻沒有給腸胃修復時間」。「很多人以為只有過年那幾天吃得多，應該還好，但其實腸胃最怕就是連續三到五天沒有休息的高油、高糖、高鹽飲食節奏。」王浩恩醫師表示，年節期間腸胃不適的民眾，很多並非暴飲暴食，而是「早餐還沒消化完，中午就接著聚餐，晚餐結束又來一輪宵夜」。這樣的飲食型態，容易讓肝臟、膽囊、胰臟長時間處於高負荷狀態，消化酵素與膽汁分泌來不及調節，容易引發腹脹、胃食道逆流、腸胃蠕動異常，甚至讓原本沒 ...
在高度變動與不確定性的 2026 年，創業者如何在市場競逐中掌握優勢、整合資源並加速成長，成為產業關注焦點。中華民國全國創新創業總會團體會員聯誼會，日前攜手由第29屆創業楷模周青麟領軍的狼窩創業加速器，舉辦「團體會員聯誼會 × 狼窩創業加速器深度實戰聚會」，吸引來自不同產業的新創會員齊聚交流，透過三大主題解析與實務對接，為新年度事業布局注入動能。
0:00 精采預告 1:16 斷捨離地雷①/開放式收納 2:40 斷捨離地雷②/堆疊箱&下層黑洞 6:58 斷捨離地雷③/連環&魔術衣架 11:57 斷捨離地雷④/棉被&衣服過度壓縮與推疊 14:01 必學！西服、大衣「無痕」收納術 15:30 內衣褲一定要折？這招讓你解放雙手 16:35 摺衣技巧大公開！空間倍增又整齊 17:06 摺衣技巧大公開①/T恤上衣 19:20 摺衣技巧大公開②/長褲 21:18 摺衣技巧大公開③/短褲、短裙、四角褲 22:03 摺衣技巧大公開④/長裙、紗裙 23:38 摺衣技巧大公開⑤/厚毛衣 25:30 摺衣技巧大公開⑥/襪子 27:55 精彩小彩蛋 【相關影片】 它讓你變窮、還讓你發胖！6樣必須立刻斷捨離的物品：幫你放下過去的自己︱黃惠如 專欄作家&瑜伽老師 https://youtu.be/1p_dAE9GIR0 整理完很快又變亂？該清的是你的腦袋！如何克服捨不得丟的囤積心魔？︱Blair 整理師 https://youtu.be/Q3efUZsMHsU 【相關文章】 準備放假！2026過年前9大待辦清單：新鈔2/9開換、年貨大街採買 https://edh.tw/articles/g36V4uP 讓好運自動流進你家！2026風水轉運法6招去厄帶財旺整年 https://edh.tw/articles/D86hKze 👇 更多影片清單 👇 【家事研究所🧹】 https://go.edh.tw/836pal 【健康大頭條🔥】https://go.edh.tw/4yvgt2 【名醫專家瘦身攻略】https://go.edh.tw/4zx4eu 【醫師的健身房💪🏻 】https://go.edh.tw/4xmscf 【防癌大作戰】https://go.edh.tw/4zwwy5 【骨科、關節】https://go.edh.tw/4ynxc6 【逆轉三高護心術❤️🩹】 https://go.edh.tw/525xmt 【健康好食材】https://go.edh.tw/4zg246 👇 更多影片清單 👇 早安樂活網站: https://lohas.edh.tw/ 早安健康網站：https://www.edh.tw 早安健康FB：https://www.facebook.com/Everydayhealth.Taiwan 早安健康Youtube: https://www.youtube.com/c/EverydayhealthTw
（中央社記者沈佩瑤台北12日電）伊甸基金會「愛圍爐」活動邁入13年，今年預計陪伴近4005名服務使用者與家人團圓吃飯，並把年菜送進243名行動不便的長者或身心障礙朋友家中，讓弱勢家庭也能感受年節溫暖。
南投縣 / 綜合報導 南投竹山太極峽谷天梯，沿著步道可以欣賞，峭壁、峽谷等絕美的景觀，風景壯麗，曾帶動台灣天梯熱潮，不過因為交通不便，加上長期受颱風、地震損壞封閉，導致遊客大減，南投縣政府將斥資7億，規劃全長1.7公里空中纜車，串聯天梯、太極峽谷、八卦茶園等景點，預計2028年完工，帶動地方觀光。古典圓樓設計，周遭規劃露營區，纜車在山林間來回穿梭，坐在車廂內就能一探美景，南投太極峽谷天梯，沿著吊橋、步道，可以欣賞峭壁、峽谷等絕美的景觀，有西部太魯閣之稱，不過光是來回路程，對體力是一門挑戰，加上歷年颱風和地震，損壞吊橋和步道，長期封閉，導致遊客數量持續下滑。南投縣觀光處企劃科科長蕭誌修說：「將來我們會有一些纜車以及附屬設施，滑索、步道以及我們的餐廳等等的引進，希望可以帶來更多旅遊體驗，希望說未來每年大概可以有17萬左右遊客，來到天梯做旅遊。」為改善觀光條件，南投縣府將斥資7億，規劃以全長1.7公里的空中纜車，串聯天梯、太極峽谷、八卦茶園等景點，帶動地方觀光。民眾說：「如果是這樣子是最好，對阿，因為覺得這個地方如果就這樣子廢的話，真的很可惜，整理過開放一定很多人來。」南投縣政府預計今年10月，發包興建，在2年內完工，讓園區設施更豐富多元，創造更大效益，進一步為產業注入新動力。 原始連結
2026年世界盃足球賽門票在FIFA官方轉售平台價格飆升，儘管一月份主要銷售階段結束後多數門票才剛釋出，但許多場次的座位轉售價格已達到原價的數倍。FIFA主席因凡蒂諾(Gianni Infantino)數週前才警告，轉售網站上的門票可能附帶驚人價格標籤，如今這些擔憂在世界足球總會的自家平台上竟然已經成為現實。截至週三為止，6月11日在墨西哥市阿茲特克體育場舉行的開幕戰墨西哥對南非之戰，一張「第三類」座位票（看台最高層）標價竟高達5,324美元（約16.7萬台幣），相較原價895美元（約2.8萬台幣）大幅飆升近6倍。而7月19日於紐澤西州東盧瑟福(East Rutherford)舉行的世界盃決賽，一張三類座位票更以驚人的143,750美元（約450.7萬台幣）出售，足足是原價3,450美元（約10.8萬台幣）的41倍之多。轉售平台上最便宜的決賽門票也要價9,775美元（約30.6萬台幣）。僅有少數例外情況出現降價。奧地利與約旦在加州李維球場（上週日剛舉辦超級盃）的分組賽門票，原買家以620美元（約1.9萬台幣）購入，現在轉售價為552美元（約1.7萬台幣）。對於全球足球迷而言，FIFA轉
農曆春節將至，聚會、出遊與聚餐活動增加，呼吸道與腸道傳染病風險也跟著升高。疾管署提醒，目前社區呼吸道病原以流感病毒為主，新冠疫情維持相對低點，但腹瀉疫情有上升趨勢，民眾過節仍要落實勤洗手、咳嗽禮節與飲食衛生，如有不適盡量在家休息。疾管署副署長林明誠指出，根據監測資料，急診類流感就診人次多在春節期間達
馬年即將到來，屬馬的金馬影后林青霞特別題字送《中國時報》讀者4匹大馬吉祥話，「馬到成功 自由奔放 馬不停蹄 瀟灑馳騁 馬縱山河 我心自在 馬壯人強 恣情天地」，象徵在恣情天地間，鼓勵讀者們以自在心境追求理想、勇往直前且展現威武無畏的瀟灑態度。
（中央社記者曾筠庭台北13日電）經濟部中小及新創企業署今天表示，已結合跨部會與公民營銀行啟動歲末關懷行動，自1月19日起主動聯繫逾26萬家中小微企業，掌握資金融通需求，並提供財務診斷輔導協助，截至2月11日已成功協助2056家業者取得貸款，核貸金額達新台幣76.2億元。
牙齒矯正是現代人改善齒列、重塑自信笑容的常見選擇，不僅能有效解決咬合功能問題，更因齒列整齊而大幅降低口腔清潔的難度，預防牙周疾病。隨著隱形牙套與數位齒顎矯正技術的多元化，大眾對療程細節與術後照護的關注度也日益提升。為了幫助您在開啟美齒計畫前建立正確觀念，本文彙整了網友熱議的牙齒矯正QA，從風險評估、時程規劃到日常清潔維護，帶您一站式掌握所有必備知識。《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月「牙齒矯正QA」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的6大牙齒矯正QA有哪些。
（中央社記者林行健馬尼拉12日專電）即使菲律賓外交部低調處理爭議，菲律賓官員與中國大使館因南海爭議而起的言語交鋒，仍無緩和跡象。菲律賓軍方今天重申，官兵已準備好為捍衛國家主權與領土付出生命。
（總主筆李彥謀／專訪）台灣2026農曆春節連放9天，是華人世界裡的幸福國家，中國也連放9天假，兩岸似有默契達成 […]
[NOWnews今日新聞]日本北海道冬季特色活動「札幌雪祭」於11日圓滿落幕。在為期8天的展期中，光是其中兩個會場就吸引了超過250萬人前來觀賞。不過在雪祭結束之後，另一個活動「拆除雪雕」也在12日展...
南半球的熱浪持續發威，從澳洲、智利到阿根廷，極端高溫與失控野火正以前所未有的速度席捲大地。科學家警告，人為引起的氣候變遷，力量已經強大到足以蓋過自然的調節規律。 民眾：「房子開始著火，我們大約凌晨...
台中市 / 綜合報導 隨著國民黨新北市長人選終於 拍板定案 ，六都只剩下「台中市長」人選還 懸而未決 ！台中市目前上演姊弟之爭，資深立委楊瓊瓔持續走 訪 基層，強調制度比速度更重要， 立法院副院長 江啟臣 也是 動作頻頻，包含跟南投縣長許淑華合體，以及前進市場掃街，更喊出要跟國民黨新北市長擬參選人李四川強強聯手。拿著個人限量斗方，前進后里市場，大街小巷跑透透，跟民眾搏感情，立法院副院長江啟臣，期盼爭取國民黨提名，參選台中市長，畢竟隨著新北市長人選底定，六都只剩台中市陷入膠著。立法院副院長江啟臣說：「我非常高興，看到新北有這樣大團結的氣勢，一個是第一大城，一個是第二大城，我相信新北跟台中，也是一樣是強強聯手。」語氣中透露些許「羨慕」，畢竟江啟臣不斷喊話黨中央，提名程序「越快越好」，但預計要拖到3月底前才會拍板定案，現在只能靠自己勤走自救。主持人說：「請揭幕。」跟南投縣長許淑華合體，許淑華喊出，若江啟臣有機會入主台中市府，相信台中、南投會更緊密合作，發言被視為「挺江派」。立法院副院長江啟臣說：「謝謝縣長對我的鼓勵啦，台中是門戶，南投是明珠，實際上不管在觀光、旅遊和生活圈上面，我們是最佳的組合，也是最強的組合。」但對手楊瓊瓔也很積極，今(12)日一早現身東勢菜市場，掃街拜票攤商好熱情，甚至還有高中同學，騎機車趕到市場力挺，面對台中提名成為六都最後，楊瓊瓔不怕比別人慢。立委(國)楊瓊瓔說：「我認為，制度勝過速度，每座的城市都有它獨特的政治脈絡，台中目前正依照著黨中央，既定的民主程序，穩健前行。」國民黨台中姊弟之爭，雙方參選意願強烈，最後由誰出線，答案還沒這麼快揭曉。 原始連結