馬自達優惠給到滿！旗艦CX-60、CX-90帶頭衝、再送7年保固
記者鍾釗榛／綜合報導
MAZDA以「人馬一體」駕馭哲學著稱，今年年底把招式全灑出來。領軍的CX-60與CX-90採縱置後驅設定，車身配重做到近乎完美的50：50，再搭配前雙A臂與後多連桿懸吊，以及能穩定過彎的KPC車身平衡控制，從路感細膩度到行路質感都大幅提升。外型更因短前懸比例看起來蓄勢待發，搭配安靜又精緻的座艙，讓旗艦味更加到位。
CX-5強勢回歸
不只旗艦車系強勢，經典熱銷的CX-5依舊是品牌人氣王。11月單月銷售突破700台，再度坐穩進口中型SUV標竿位置，也直接推動MAZDA市占率衝破4%，寫下今年新高。至於更小尺寸的CX-30，也在2026年式全面升級安全科技，把「駕駛面部偵測」與「FCTA前方橫向車流警示」通通導入，用更完善的守護提升日常用車安心感。
年底最狂優惠登場
迎接歲末旺季，MAZDA直接端出市場少見的「第4～7年延長保固」，只要12月入主MAZDA3、CX-30指定車型、CX-5、CX-60或CX-90，就能升級為7年原廠保固，期間不限里程全免費。
150萬0利率專屬回饋
若選擇正七人座旗艦休旅CX-90，還能再搶到150萬元0利率優惠，讓想入主旗艦車型的買家輕鬆許多。高階享受配上輕鬆付款，對年底想升級家庭休旅的族群來說相當誘人。
