馬舞迎春幸福到 老幼共融慶新春

前身為空軍子弟學校的高雄市岡山區兆湘國小，寒假舉行為期三天的「小小航天工程師寒假研習營」，除了帶領學生從飛機基礎飛行原理、火箭推進概念到航太科技應用，並挑戰體驗無人機，一開放報名即秒殺額滿，吸引來自全國各地的學童踴躍參與。(見圖)

主辦單位今(二)日說明，為期三天的「小小航天工程師寒假研習營」在兆湘國小熱鬧登場，營隊課程內容豐富多元，結合航空科學理論與實作體驗，透過淺顯易懂的講解，引導學童逐步建立航空科學基礎知識；三天的活動，一開放即報名額滿，深受到全國各地的學子喜愛，顯示航空科普教育在國內受到重視。

該研習營由高市府教育局與國立屏東科技大學共同主辦，兆湘國小、空軍航空技術學院及高雄餐旅大學協力辦理，該活動至今已邁入第十四年；課程由多位專業教授與實務講師聯合授課，透過深入淺出的教學方式，帶領學生認識航空科學的基本原理與實際應用，激發對航太科技的學習興趣。

營隊課程內容多元豐富，涵蓋空軍軍史介紹、航拍技術應用、飛行原理解析、AI無人機程控飛行、360度迴旋飛機操作體驗，以及波音七四七實體客艙空服員訓練與模擬機駕駛實作等；現場亦安排大型RC無人機飛行展演及無人機足球對抗賽，讓學童透過動手實作與創意競賽，親身感受航太科技的魅力與樂趣。

課程進行中，學生們化身「小小航天工程師」，在講師引導下親自動手操作各項實驗與製作任務，每項內容都令學生們發出讚嘆聲，感到好奇與驚豔；同學們一邊聆聽飛行原理與推進概念說明，一邊拿著材料反覆比對與測量，也實際體驗操作無人機試飛，透過一次次起飛與修正，理解理論與實際之間的關聯。

計畫主持人徐子圭教授表示，岡山自日治時期即為重要航空重鎮，曾設有海軍第六十一航空製造所，而兆湘國小亦為空軍子弟學校，擁有深厚的航空歷史與文化底蘊。選擇在岡山舉辦研習營別具意義，除展現大專校院投入地方教育與社區服務的成果，也期盼以岡山為起點，逐步將高雄打造為航空科普教育的重要基地。

兆湘國小校長陳麗玉指出，透過跨學程的校際合作與在地資源整合，讓中小學生在科學學習過程中深入認識航太科技的奧妙與實際應用，期盼更多孩子能在知識的天空中展翅高飛，開創無限可能。

高雄市岡山區兆湘國小因前身為空軍子弟學校，校園內展示有罕見的「中興號」教練機（編號0720），是二○一四年由空軍捐贈的特色地標，用以推展航空科普教育與全民國防；飛機於二○二五年完成整新，結合通學步道意象，成為知名航空特色校園。除了中興機，校舍設計也融入飛機堡壘造型與螺旋槳地標，是當地熱門的航空教育地標，吸引不少人造訪認識空軍歷史。