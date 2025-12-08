馬航MH370失聯11年北京首度宣判 馬航須賠逾每人1200萬

大陸中心／陳佳鈴報導

馬航MH370班機失聯11年，該班機於2014年3月8日凌晨起飛後，於馬來西亞時間1時22分與地面失去聯繫，至今僅尋獲些許殘骸，班機上的乘客至今仍下落不明。（圖／翻攝自推特@SputnikInt）

2014年3月8日凌晨，編號MH370的波音客機在馬來西亞時間1時22分與地面失去聯繫。2015年1月，馬來西亞政府正式宣布該班機失事，全機239人「推定罹難」。多年來，機體殘骸僅零星在印度洋沿岸被發現，事件細節始終成謎。不過隨著家屬向馬航提告，案件也出現新進展，北京市朝陽區人民法院已於本月5日對首批案件作出一審判決，裁定馬來西亞航空公司及相關企業，依《蒙特利爾公約》和中國法律，每案賠償超過290萬元人民幣（約新台幣1200萬元）。

綜合報導，自2016年起，共有75名失聯者家屬向朝陽法院提出訴訟，一共有78件賠償案，要求馬航、馬來西亞國際航空等被告負起賠償責任，甚至有人主張應成立「搜救基金」，以繼續追查真相。

多家陸媒今（8日）報導，北京市朝陽區人民法院已於本月5日對首批案件作出一審判決，裁定馬來西亞航空公司及相關企業，依《蒙特利爾公約》和中國法律，每案賠償超過290萬元人民幣（約新台幣1200萬元），包括死亡賠償金、喪葬費與精神撫慰金等費用。對家屬而言，這筆賠償被形容為「遲來的安慰」，因真正的答案仍無從得知。

在法院審理協調下，部分家屬選擇與馬航和解，已有47件訴訟撤案；此次宣判的8件案件則皆已完成「死亡宣告」程序。法院最終判令馬航及馬航國際須共同承擔每案290餘萬元人民幣賠償責任，折合台幣約逾1200萬。

陸媒也指出，此次審結僅為冰山一角；仍有23件案件因尚未完成司法程序而待續審理。但對等待真相11年的家屬而言，法律判決雖帶來補償，但MH370消失的原因仍是世界航空史上最大謎團之一。

