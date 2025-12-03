馬航MH370失蹤謎團！睽違逾10年重啟深海搜索 盼給受害者家屬交代

馬來西亞交通部於今正式宣布，將重啟對失蹤超過10年的馬來西亞航空公司MH370航班的深海搜索工作。（翻攝自維基百科）

馬來西亞交通部於今（3日）正式宣布，將重啟對失蹤超過10年的馬來西亞航空公司MH370航班的深海搜索工作。這架載有239人的波音777客機自2014年3月8日從吉隆坡飛往中國北京途中，從雷達上神祕消失，至今仍是航空史上最大的未解謎團之一。

新的搜索任務將於本月30日重新展開，希望能為受害者家屬帶來期盼已久的答案。

MH370發生什麼事？航機為何神祕失聯超過10年？

馬航MH370失聯事件是全球航空界最難解的謎案之一。這架客機在起飛不到1小時，於馬來西亞與越南空中管制交界處附近突然從交通雷達上消失。調查人員相信客機曾突然折返，最後消失在南印度洋的廣闊海域。

廣告 廣告

機上共載有239人，包括12名馬來西亞籍機組員與227名乘客，其中大多數為中國籍人士，其餘則為馬來西亞、印尼、澳洲、印度、美國等國國民。儘管各國隨後展開了航空史上最大規模的搜索行動，但除了在西印度洋沿岸發現並打撈到少數幾片確認或極有可能屬於MH370的殘骸碎片外，飛機主體至今仍未尋獲。

馬來西亞民航局已於2015年1月正式宣布該航班失事，推定機上所有人員已不幸遇難。然而，家屬們對於真相的追求從未停止。馬來西亞政府去年曾表態，若出現「新的可信證據」，願意重啟調查，而本次行動正是其承諾的兌現。

重啟搜索由誰主導？採取何種原則進行？

本次深海搜索任務將委託專業海事探勘公司「無限海洋」（Ocean Infinity）執行。這是一家總部位於美國和英國的海洋機器人公司，專門使用自主水下航行器進行深海探測。

根據馬來西亞政府與該公司今年3月簽署的協議，本次行動將延續「找不到，就不收費」的原則。這意味著只有在成功找到飛機殘骸的情況下，馬來西亞政府才會支付報酬（據悉，若成功，費用可能高達7000萬美元），此模式旨在降低政府財政風險，同時也顯示探勘公司對此輪搜索抱持信心。

「無限海洋」曾於2018年主導過一次搜索但無功而返。本次預計為期50至55天的搜索行動，將鎖定在經評估後「最有可能找到飛機」的南印度洋特定水域，範圍約為1萬5,000平方公里，位置大約在澳洲西部珀斯（Perth）外部海域。

交通部表示，這次最新的進展突顯了政府致力於「為受這場悲劇影響的家屬提供一個了結」的承諾。

更多鏡週刊報導

太扯！德國爆發軍火大劫案 2萬發軍用彈藥離奇失竊

詐騙大遷徙／緬甸炸KK園區淪政治作秀 專家批「打地鼠式掃蕩」：根本不想打中任何1隻

批藍白沒勇氣跟中國談「人民未來」 館長怒噴：去死吧