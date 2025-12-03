馬航MH370消失10年了 馬來西亞宣布「重啟深海調查」：不放棄尋找答案

【緯來新聞網】馬來西亞交通部3日宣布，將於2025年12月30日再次啟動針對馬航MH370班機的深海搜索，希望能為這起全球關注的失聯事件帶來明確結果。

馬航MH370消失10年了。（圖／AP NEWS）

MH370為馬來西亞航空公司一架波音777型客機，2014年3月8日從吉隆坡飛往北京途中神秘失聯，機上共有239名乘客與機組人員。當中大多數為中國公民，其他乘客則來自馬來西亞、印尼、澳洲、美國、印度、荷蘭與法國等多國。

飛機起飛不久便從雷達畫面上消失，引發歷來最大規模的國際聯合搜救行動之一。儘管搜索行動曾涵蓋南印度洋超過12萬平方公里的範圍，僅有部分疑似殘骸在非洲東部及印度洋島嶼被發現，主體與黑盒依然下落不明。



馬國交通部3日透過聲明表示，這次搜索任務將由曾在2018年參與類似行動的英美探勘企業「無限海洋」（Ocean Infinity）主導。搜尋將根據最新分析結果，聚焦於最可能找到飛機的地點。

聲明強調，搜尋任務依舊採用「找不到不收費」的合約模式，也就是若未能尋獲任何殘骸，政府將不需支付費用。只有在找到飛機實體證據後，才會支付報酬。



交通部指出，當前氣候穩定、海象良好，有利於進行精密的深海搜索。由於今年4月曾因天候不佳暫停作業，當局決定現在重啟行動，展現對罹難者家屬「不放棄尋找答案」的承諾。許多失聯者家屬在今年2月曾表達盼望透過此次搜索能終結長年的等待，找出真相，給家人一個交代。

