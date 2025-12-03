馬航MH370消失11年仍不放棄！馬來西亞重啟搜索，祭出「22億獎金」期盼破解航空史最大謎團
馬航MH370失聯事件迄今已經11年過去，但始終無法找到機身完整殘骸，或是相關黑盒子等機上關鍵裝置，讓這起失事至今為止，依然是航空史上最大的懸案之一。為了給予乘客和機組人員家屬一個答案，馬來西亞政府日前再次宣佈，將從12月30日開始、重啟MH370班機的搜尋任務，並且祭出高達7000萬美元（約新台幣21.9億元）的天價賞金，希望探測公司能破解這個謎題。
BBC報導指出，大馬官方宣布、原訂今年3月份重啟的搜尋計畫，受到天候惡劣影響暫停，如今確定將從12月30日起、重啟為期55天的搜尋行動。
此次搜尋再度由美國探勘公司「海洋無限」（Ocean Infinity）負責，並以「找不到不收費」（no find, no fee）方式合作。大馬交通部長陸兆福指出，雖然設下限制要求，可一旦成功尋獲機身殘骸，該公司將可獲得高達7000萬美元（約新台幣21.9億元）的鉅額酬勞。
馬航MH370航班在2014年3月，從吉隆坡飛往北京途中失聯，執飛該航班的波音777-200ER客機（註冊編號9M-MRO）迄今仍未尋獲，此事件也被視為、全球航空史上最大懸案，當時機上一共搭載227名乘客和12名機組人員。
回顧過去長時間的搜索歷史，除了少數機身碎片被尋獲，並通過金屬辨識或相關測試，確認和MH370有關之外，迄今機身主體或是黑盒子等重要裝置，依然石沉大海毫無音訊。
海洋無限曾在2018年接受委託，在南印度洋海域展開長達三個月的搜尋任務，但最終未能找到重要殘骸。而在更早之前，一組由26國集結的多國聯合搜尋團隊，動員60艘船艦與50架各式飛機，在同樣海域開啟地毯式搜查，可最終在2017年以失敗終止。
這架馬航MH370航班，當時與地面塔台失去聯繫後，僅不到一小時時間、就被發現偏離原定航線飛行，雷達偵測顯示向西轉向、往南印度洋方向飛行，失聯後曾多次修改推定的失事落點，最終才鎖定在目前大家熟悉的南印度洋海域。
由於始終無法找到主要零件，即使2018年那場官方調查，報告內特別點出：客機操控系統「很可能遭人為刻意操縱」，導致偏離既定航線，但沒有實質證據可以作證下，這一切都只是推論，無法確認是否與機師、劫機或其他因素相關。
機上239人的家屬及民間團體，不斷呼籲重啟搜尋，即使時隔11年、他們依舊認為只有找到機身，才能真正還原事件真相，否則MH370失蹤事件就只會繼續伴隨著無數陰謀論，成為外界的一個獵奇話題。
