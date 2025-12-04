馬航MH370班機失蹤逾十年 12月底重啟深海搜索

2014年3月8日清晨，馬航MH370班機從吉隆坡飛往北京，起飛不到1小時就失聯，機上239人從此生死未卜，成為史上最大航空懸案之一。過去包括澳洲主導的多國海空搜索，已經掃過南印度洋12萬平方公里海域，只找到少量疑似殘骸，始終找不到主體機身。

馬來西亞政府今年宣布，將和英美合資的海洋探勘公司「無限海洋」再度合作，12月30日起，回到南印度洋一塊約1萬5千平方公里，經再分析後認為最可能的海域，展開為期55日、間歇式的深海搜尋，並沿用「尋獲才付費」的合約機制，若找到關鍵殘骸，最多支付7千萬美元，希望在不額外耗費公帑的情況下，把搜尋做到最後。

中國外交部發言人林劍表示，「我們注意到了有關報導，對馬方所做的努力表示讚賞。」

對失蹤者家屬而言，10年時間並沒有帶來放下，反而是更深的折磨。有人回憶，從案發那天開始，就再也沒有睡過一個完整的晚上，每逢周年追思會，只能在殘骸展區前點上蠟燭，寫下「繼續搜尋」的字樣，提醒外界這個案件從未畫下句點。多國家屬也批評，當年各國雷達接力、衛星數據研判，以及決策流程都存在疏漏，導致措施關鍵黃金時間；如今新一輪搜尋，除了要找回飛機，更要找回各國航空安全體系的公信力。

罹難者家屬岡薩雷茲曾表示，「直到找到飛機為止，我們都無法真正放下，除非知道飛機發生什麼事，以及機上親人最後的情況，每一年都比過去更難熬，因為我們始終等不到答案。」

馬來西亞政府強調，會在這55日的深海搜尋中，全程掌握進度，若找到任何碎片，將第一時間通知家屬與相關國家。10年來MH370班機的失蹤讓全球航空安全、跨國救援機制備受質疑，此次重啟搜索能否真正帶來答案，全球都在看。

