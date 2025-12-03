馬航MH370詭異消失10年！月底重啟搜索 探勘公司：沒結果不收費

馬來西亞航空MH370班機機上239人至今仍下落不明。（示意圖／達志／美聯社）

馬來西亞航空MH370班機於2014年從吉隆坡飛往北京途中失聯，機上239人行蹤成謎，即便多國聯合展開史上最大航空搜救行動，至今幾乎一無所獲。馬來西亞今天（3日）宣布，將於12月30日重啟馬航MH370搜尋作業，行動為期55天。據悉，這次行動由海洋探勘公司「無限海洋」（Ocean Infinity）負責，採「無結果不收費」模式，若尋獲殘骸可獲7000萬美元（約新台幣22億元）。

BBC報導，馬航MH370為波音777客機，2014年3月8日自吉隆坡飛往北京途中失聯，機上載有239人，引發全球最大規模的航空搜救行動，至今仍未尋獲殘骸。馬來西亞交通部指出，MH370搜尋作業將於30日重啟，行動為期55天，展現政府「致力為遇難者家屬尋求真相與交代」的態度。

廣告 廣告

報導指出，這次搜尋行動由英美探勘公司「無限海洋」負責，採「無結果、不收費」合作模式。若成功找到殘骸，該公司將獲得7,000 萬美元報酬。據悉，「無限海洋」曾於2018年尋獲MH370相關線索，但3個月後結束行動；更早之前，26國投入60艘船與50架飛機進行多年搜尋，最終於2017年宣告停止。

馬航MH370當時起飛不到1小時便與空管失聯，雷達顯示其偏離既定航道。多年來，失蹤原因仍無定論，事件也衍生多項陰謀論，包括機師刻意操控或遭劫持等。2018年的官方調查認為，飛機控制系統「可能曾被人為介入」，但未能查明動機。調查組當時強調，「唯有找到殘骸，才能獲得最終答案。」

MH370的未解之謎持續困擾家屬，不少人多年來一再呼籲重啟搜尋，盼能尋得真相、獲得心理上的慰藉。此次重啟行動，成為外界再度寄望破案的重要契機。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

清潔員送電鍋給拾荒婦淪貪污犯 Cheap轟司法僵化「法律在懲罰好人」

媽生病請妻照顧遭拒 月給4萬家用丈夫嗆「換妳去上班」被全場炮轟

國教輓歌1／退休卡關又遭「校事會議」圍剿 新竹女師魂斷校園血諫冤情