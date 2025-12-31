馬英九三中案二審今宣判 馬堅稱清白力拚無罪

前總統馬英九遭控在國民黨「三中」及舊中央黨部交易案中涉嫌賤賣黨產，雖然一審獲判無罪，但檢方不服提起上訴。高等法院歷經多年審理，全案將於今日（31日）上午10時宣判二審結果，各界高度關注馬英九能否維持無罪判決。

前總統馬英九。（圖／資料照）

本案源於馬英九被指控在處理中視、中廣、中影等「三中」資產與舊中央黨部大樓交易時，涉嫌違反《證券交易法》特別背信罪。特偵組雖曾於2014年認定查無不法而簽結，但台北地檢署在2016年重啟調查，並於2018年7月正式起訴馬英九及前立委蔡正元等6人。

高等法院31日將針對「三中案」進行二審判決。（圖／資料照）

台北地院經過3年多審理，合議庭認為檢方舉證不足，且認定馬英九身分不符《證券交易法》規範要件，於2021年10月27日判決無罪。檢方隨即提出上訴，高院於今年9月接連開庭進行言詞辯論，檢方在庭訊中強烈指控馬英九等人涉法，並向法院具體求處重刑。

馬英九在二審期間始終堅稱清白，強調自己從政多年廉潔自持、問心無愧，主張應維持一審無罪判決。同案被告時任中投董事長張哲琛、總經理汪海清等人亦全盤否認犯罪。高院合議庭已定於今日上午10時宣判，屆時將正式揭曉二審判決結果。

