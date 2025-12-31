馬英九三中案二審仍無罪！ 張哲琛、汪海清高院也判無罪

前總統馬英九因「三中案」遭北檢起訴，至台灣高等法院出庭。（圖／報系資料照）

高等法院今天（12月31日）上午10點審結前總統、國民黨主席馬英九、時任中投董事長張哲琛和時任總經理汪海清及蔡正元，涉嫌賤賣三中被訴《證券交易法》，馬英九、張哲琛和汪海清維持一審無罪判決，蔡正元仍判3年6月徒刑。檢方在高院辯結時痛斥馬英九犯後態度不佳，建請高院從重量刑，沒用。

台北地檢署起訴指出，時任國民黨黨主席馬英九，時任中投董事長張哲琛及時任總經理汪海清等人，在《廣電法》2005年12月26日的政黨退出媒體大限時，為了塑造國民黨退出媒體經營的假象，竟用包裹交易方式賤賣三中（中視、中影、中廣），導致中投損害72億9174萬元。至於當年擔任國民黨政策會執行長的蔡正元，也在中影交易案中，涉嫌侵吞2.8億元的阿波羅公司股款。

一審時，承審的台北地院金融庭庭長江俊彥表示，檢方公訴指出，被告馬英九是國民黨主席，且為實質中投公司與光華公司負責人，但合議庭認為依照當時公司法規定（公司法於101年與107年修訂），行為人必須是具有公司董事或經理人共犯此犯罪時，才會適用；合議庭認為，馬英九需為具有身分的共犯，才會構成犯罪。

江俊彥指出，馬英九雖然具有介入當時雙方協商的過程，依照當時的錄音，可以看出馬英九有指示「基本上不要違法」，並多次與律師確認合法性問題，因此合議庭認為，不能說張、汪兩人在執行職務時，有屈從或配合馬英九、賤賣的情形，且不論從程序事項或實體事項觀察，均難認有背信或圖利特定人士之狀況。

