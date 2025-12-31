馬英九三中案二審仍無罪 趙少康也出庭7、8次不滿馬被「欲加之罪」

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

前總統馬英九過去擔任國民黨主席時處理黨政軍退出媒體等黨產問題，被控涉低價出脫中視、中影、中廣等三中及舊黨部大樓，遭檢方依違反證交法等罪起訴，一審判決被告馬英九、張哲琛、汪海清等無罪，後經檢方上訴，台灣高等法院今（31）日判決「上訴駁回」，三人仍維持無罪判決。中廣前董事長趙少康對此表示，他為此案前後也出庭7、8次之多，祖宗八代都被查得一清二楚，一再說馬英九有罪是欲加之罪。

趙少康今天為亮票案在地檢署出庭，結束後受訪挺馬表示，「三中案」他被特偵組傳了好幾次了，案子偵結後，地檢署又來、又在吵，他前前後後去了七、八次也不止，等於是祖宗八代、銀行帳戶、收入來源都查得一清二楚，這就是莫須有的罪名。

趙少康表示，不應該因為政治的立場、政治的理由而故意入人於罪，這是會有報應的，不可以這樣。

趙少康說，馬英九一毛錢沒有拿到自己的口袋，講得清清楚楚，所以在這種情況之下，一而再再而三起訴馬，一而再再而三說馬有罪「不是欲加之罪是什麼？」

趙少康表示，當時因為廣電法規定，馬英九必須要在限期內處理掉媒體，他沒有辦法，非要處理不可。馬英九不處理就被罵，處理了也罵，這對馬英九實在很不公平，對相關牽涉的人也不公平。

趙少康強調，案子一拖這麼久，雖然一審沒罪、二審沒罪，但過程中身心的折磨和出庭的折磨，對一個人來講會造成很大傷害，真的希望以後不要因為政治的理由故意入人於罪「這是非常非常非常不好的」。

