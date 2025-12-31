馬英九三中案二審無罪有爭議？ 知情人士：高院判決避重就輕、令人遺憾

前總統馬英九因「三中案」纏訟7年。（圖／報系資料照）

高等法院今天（12月31日）維持一審台北地院見解，判決前總統、國民黨主席馬英九、時任中投董事長張哲琛和時任總經理汪海清所涉三中案無罪。知情人士指出，臺北地檢署起訴三中案符合社會公平與正當性，當初北檢已把相關事證、起訴書等內容刊登網路，歡迎國人上網詳閱公評，本案不僅係不當處分國民黨黨產問題，更對國家社會資源與財產公平正義的重大戕害，可惜高院判決均避重就輕或略而未論，令人遺憾。

知情人士指出，三中案有五大理由不該判決無罪：一、 三中案「不法暴利進入特定人的私囊」「不法利得總價新臺幣(下同)72億元，其中中影部分共計24億元，已依起訴書所載金額繳還國庫」，臺北地檢署起訴三中案涉犯非常規交易等罪，符合社會公平與正當性。

中投董事長張哲琛在「三中案」一、二審都無罪。（圖／報系資料照）

1.三中案造成中投、光華公司相關損害高達新臺幣72億9,174萬9,716元，其中很多暴利都進入特定人的口袋，經過臺北地檢署起訴以後，這些不法利得及物品已陸續返還國庫，目前總價值高達近24億元。

2.臺北地檢署檢察官於107年7月9日起訴三中案後，黨產會經依起訴書認定之事實，於110年9月17日與中影公司達成和解，讓中華民國國庫向中影公司取回9億5千萬元入庫，並追回「梅花」、「八百壯士」、「飲食男女」、「人間四月天」等330部屬於國人共同記憶，並耳熟能詳之電影、戲劇作品版權返還國庫(依中影公司於94年8月間委託展碁管理顧問有限公司勘估結果，上開影片總值高達14億675萬1,000元)，兩者總價將近24億元，對國家實質利益及無形文化資產的價值無法估計。臺北地檢署檢察官起訴該案，符合社會公平與正當性無庸置疑，相信國人自有公評！

中投總經理汪海清涉及「三中案」但一、二審判無罪。（圖／報系資料照）

二、「時間雖然會讓國人淡忘事實的真相」，上訴二審審理期間長達4年，然107年7月9日臺北地檢署起訴三中案事證詳盡，將陸續把相關事證、起訴書、一、二審補充理由書、論告書及上訴書等數千頁以上的內容依法刊登網路，在公開透明的陽光下，歡迎國人上網詳閱公評。

三中案所涉犯罪金額龐大，所造成之總損害高達72億餘元，惟臺北地檢署於偵辦期間屢屢遭受不實資訊干擾偵查，為此更前後發佈近20篇新聞稿予以澄清，該案起訴時，臺北地檢署除以全文762頁、51萬餘字之起訴書詳述全案犯罪事實，並檢附全案卷宗3百餘宗、扣得之文件資料246宗及錄音光碟數百片等事證外，更將該案相關新聞稿、新聞簡報及起訴書節本等集結出書，並陸續將相關事證、起訴書、一、二審補充理由書、論告書及上訴書等數千頁以上的內容依法刊登網路（https://www.tps.moj.gov.tw/16314/958559/1358722/Lpsimplelist），歡迎國人上網瀏覽並自為公評。

三、三中案犯罪事實嚴重損害國家社會公平正義，不僅係不當處分國民黨黨產之問題，更係對國家社會資源與財產公平正義的重大戕害。

1. 中投公司、光華公司於案發時分別為資本額高達349億及132億元之公開發行公司，吸取投資大眾之資金，負有依法經營之社會責任，該二公司之資產並非國民黨所私有。

2. 中投公司、光華公司亦向金融機構申請借款、發行商業本票，及以發行公司債等方式，向金融機構及社會投資大眾籌集資金使用，迄三中案交易前之94年6月30日，該等債務未清償餘額，分別高達120億2,200萬元、68億7,100萬元，至94年12月31日，則仍各有96億6,192萬元、67億1,900萬元之債務尚未清償。

3. 因此，該二公司之財務狀況及財產處分事項除與公司及股東國民黨之利益相關外，尚涉及公司員工、債權人及一般投資大眾之權益，且中投公司、光華公司之資本額、債務均龐大，其財務狀況之良窳及資產處分之事項均足以影響證券市場之穩定及社會金融秩序。

「三中案」僅蔡正元判有罪。（圖／報系資料照）

四、 被告馬前總統等處分三中案時並無急迫性，其等非常規交易之行為確使特定人獲取不法暴利，並使中投等公司蒙受72億元之重大損害。

二審判決理由謂，當時國民黨處分三中案，係為符合廣電法規定，然臺北地檢署於107年10月31日新聞稿已詳盡說明，依廣電法之規定，國民黨及黨營事業當時並無退出媒體經營之急迫性，如政府公股亦係於廣電法所定期限後，始退出台視、華視之經營，而被告馬前總統於94年12月28日國民黨第17屆中常會第16次會議，亦明確表示，「儘管法律上並沒有明文規定，…所以我們沒退出也沒關係。」相關事證均已詳載於臺北地檢署起訴書。

五、 臺灣高等法院110年度金上重訴字第61號判決駁回被告馬英九等無罪上訴之其餘理由，在107年臺北地檢署之起訴書及蒞庭相關補充理由書均已論述詳實，並附有相關事證，一一指駁，事證明確。惜該二審判決均避重就輕或略而未論，令人遺憾。

