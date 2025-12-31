馬英九三中案二審無罪 高檢署：研議提起上訴

（中央社記者林長順台北31日電）前國民黨主席馬英九涉三中案，遭檢方依違反證交法等罪起訴，一審判決馬英九、張哲琛、汪海清無罪，台灣高等法院今天駁回上訴，維持3人無罪判決。高檢署說，將研議提起上訴。

另外，前中影董事長蔡正元涉業務侵占罪部分，高院今天撤銷改判，但僅調整沒收金額，仍依業務侵占罪判處蔡正元3年6月徒刑，其餘上訴駁回。高檢署也研議提起上訴。

馬英九、前中投董事長張哲琛與前總經理汪海清被控在三中（中國電視事業股份有限公司、中影與中國廣播股份有限公司）交易及舊黨部大樓案中，以低價及非常規交易方式出脫具不當取得爭議黨產，造成國民黨新台幣72億餘元損害，台北地檢署於民國107年7月間依違反證券交易法等罪嫌起訴。

台北地方法院認定，馬英九不具證券交易法的非常規交易或特別背信罪規範身分，且檢方舉證不足證明張哲琛、汪海清有犯證券交易法的非常規交易、特別背信罪的犯意及行為，於110年10月27日判決馬英九、張哲琛、汪海清無罪。

另外，前中影董事長蔡正元被控藉由處理中影公司股權案，掏空阿波羅公司2.8億餘元，另故意遺漏會計事項。北院依業務侵占罪判蔡正元3年6月徒刑；商業會計法部分判刑6月，得易科罰金。蔡正元妻子洪菱霙、岳父洪信行獲判無罪。（編輯：李淑華）1141231